Jednoznačně nejzajímavějším jménem je v tomto přehled Emanuel Rožek, který to v uplynulém ročníku dotáhl až k titulu nejlepšího střelce krajské I. A třídy a má za sebou také působení v přeborových Holicích. V červnu však podal volný přestup do Vraclavi hrající III. třídu na Chrudimsku.

Volné přestupy hráčů nad 18 let podané z klubů na Ústeckoorlicku v roce 2023:

Jasanský Radek (1986) ze Sportovního klubu Zámrsk do TJ Sokol Vraclav

Rožek Emanuel (1999) ze Sportovního klubu Zámrsk do TJ Sokol Vraclav

Novotný Pavel (1967) z TJ Sokol Sruby do TJ Sokol Dobříkov

Kořínek Jaroslav (2000) z AFK Kunvald do TJ Tatran Lichkov