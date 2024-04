„Do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát, rozhodnout co nejdříve a pak si jen hlídat výsledek. To se nám díky rychlé brance v páté minutě povedlo. I když Sruby následně srovnaly stav, dokázali jsme na to ihned odpovědět třemi dalšími góly a měli utkání pod kontrolou. Já osobně chci pokaždé udělat maximum pro tým a to, že jsem dal tři branky, je taková třešnička na dortu,“ ohlédl se ONDŘEJ VÁCLAVEK za vydařeným vystoupením.