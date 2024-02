Semifinálové dvojice jsou rozlosovány Součástí programu zasedání valné hromady byl také los semifinálových dvojic Poháru OFS Ústí nad Orlicí. To se bude hrát v květnu a má tuto podobu: Fotbal Žichlínek – FK Dolní Dobrouč TJ Sopotnice – TJ Sokol Libchavy Finále se uskuteční na začátku června na neutrálním hřišti.

Značnou pomoc pro rozpočet okresního svazu představuje přímá podpora ze strany KFS Pardubice, jehož předseda René Živný byl hostem valné hromady. Každý ze čtyř okresů dostal v minulém roce na svoji činnost „krajských“ 150 tisíc korun. „Věřím, že okresním svazům se bude finančně lépe dýchat, pokud květnová Valná hromada FAČR schválí klíč k rozdělení peněz z navýšených členských příspěvků, což se loni nestalo. Podstatná část těchto prostředků by měla jít právě na okresy,“ zdůraznil Živný.

Osmatřicet přítomných klubových činovníků z dvaačtyřiceti pozvaných vyslechlo z úst předsedy Výkonného výboru Romana Žďárského pozitivní zprávy o finanční situaci OFS. „Rok 2023 jsme uzavřeli s kladným hospodářským výsledkem přes 60 tisíc korun, přičemž příjmy i výdaje OFS překročily hranici milionu a 100 tisíc korun. Co se týče dotačních peněz, snažíme se je profinancovat v kooperaci především s krajským fotbalovým svazem na různé projekty, obvykle s padesátiprocentní spoluúčastí klubů. To se týká například bezpečných branek. Chtěl bych vyzvat kluby, pokud plánují podobné nákupy a akce, ať se na nás obrátí se svými požadavky, budeme se snažit najít způsob, jak jim pomoci. Vloni tak vznikl projekt na brankové sítě, které budou v nejbližší době distribuovány, KFS pořídil všem krajským a okresním klubům lékárničky, v našem OFS jsme zajistili rozlišovací vesty po dvaceti na klub,“ vypočítal Žďárský.

Delegáti jednomyslně schválili úpravu Stanov Okresního fotbalového svazu Ústí nad Orlicí týkající se zejména oprávnění hlasovat na Valné hromadě. Současně však platí, že bude-li v květnu po několika odkladech schválena novelizace Stanov FAČR, pozbudou okresní stanovy významu a činnost okresních svazů se bude řídit odlišnou formou, tzv. Statusem.

Se svými zprávami dále vystoupili předsedové či členové jednotlivých odborných komisí OFS. Šéf disciplinárky Pavel Musil se vrátil k průběhu podzimní části mistrovských soutěží a podtrhl odhodlání bojovat vysokými tresty s narůstajícími projevily agresivity na hřištích a chováním vybočujícím z běžných norem únosnosti. V pěti případech vynesla DK na podzim „stopku“ na pět soutěžních utkání a více. „Takové tresty udělujeme za věci, které do fotbalu nepatří. Nemůžeme připustit, aby se nám soutěže zvrtly někam, kam nikdo nechce,“ říká s rozhodností Musil.

Jménem Komise rozhodčích OFS Ústí nad Orlicí vystoupil její člen Jan Saňák. „Naše komise v minulém roce delegovala rozhodčí celkem na 694 utkání, a to nejen v soutěžích našeho OFS, ale také KFS, Řídící komise pro Čechy a v rámci výměn také v okolních okresech. Přihlásilo se nám dvacet nováčků, třináct zahájilo činnost, ale deset jich skončilo. Pro rok 2024 máme na listině 34 rozhodčích, na hrací den jich je k dispozici zhruba o deset méně. Trvalým problémem je, že se osmdesát procent utkání kumuluje na sobotu a není potom jednoduché obsadit soutěže dospělých celou trojicí. Přáli bychom si, aby kluby pracovaly s termíny a začátky svých domácích zápasů, aby se nám při jejich obsazování alespoň trochu uvolnily ruce,“ uvedl Saňák.

Pozitivně vyznělo vystoupení předsedy Komise mládeže Milana Menzela. „V roce 2023 jsme uspořádali dohromady 94 akcí pro okresní výběry, což je mimořádné číslo. Netýká se to jenom klasických výběrů, pracujeme rovněž s brankáři, dívkami či grassroots výběrů pro kluby okresních soutěží. K dispozici všem klubům je okresní GTM Jaroslav Veselý a jsem rád, že jeho služeb a pomoci využíváte,“ sdělil Menzel.

Jediným podstatnějším diskusním příspěvkem byla otázka mládežnických turnajů pod hlavičkou Planeo Cupu, které kluby na Ústeckoorlicku rády pořádají ve svých areálech, jenže se tak děje v pracovních dnech, kdy je velmi obtížné zajistit ze strany OFS kvalifikované rozhodčí. „Tohle není systémově vůbec vyřešeno a dělá nám to obrovské potíže. Bude to nastaveno tak, že kdo chce organizovat Planeo Cup, tak si musí zajistit všechno od A do Z, tedy včetně rozhodčích,“ prohlásil rezolutně šéf OFS Ústí nad Orlicí Roman Žďárský.