OKRESNÍ FOTBAL: O víkendu naplno rozjely mistrovské fotbalové soutěže OFS Ústí nad Orlicí. Hned jejich zahajovací kolo ukázalo, že se v nich fanoušci mohou těšit v novém ročníku na mnoho pozoruhodných věcí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

OKRESNÍ PŘEBOR: Ani na této úrovni nejsou dvouciferné výsledky tak časté, tím spíše v prvním kole, kdy by měly být jednotlivé týmy plné sil. Těžko říci, jak na tom byli v Rudolticích, ale očistec, jaký zažili v Jehnědí, jim nikdo nezáviděl. Nabuzení domácí udělali z jejich obrany trhací kalendář, který v 90. minutě červeně podtrhli desátým zásahem do černého. A to na takovou kanonádu stačili jen tři střelci. Jan Gregar uhasil svoji gólovou žízeň pětkrát, o zbytek se postarali Vondrovi a rázem má Jehnědí po jediném zápase brankový poměr, k němuž řada jiných týmů dojde třeba za měsíc. Další kola ukážou, zda se tady narodili velký favorit či outsider, nebo byl průběh tohoto střetnutí výjimečný.