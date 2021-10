V devadesáté minutě: Pilař trefil vítězství a Jehnědí zvládlo duel v Rybníku

OKRESNÍ FOTBAL: Vyhrát, když se všechno daří, když do sítě soupeře padá gól za gólem, to nebývá až takový problém. Ale vyhrát, když to nejde podle představ, když soupeř klade tuhý odpor, to jsou ty body, které v konečném účtování rozhodují o úspěchu či neúspěchu, o postupu nebo nepostupu.

Přesně takový zisk si nyní v okresním přeboru II. třídy připsalo vedoucí Jehnědí v Rybníku. Kdo ví, ale třeba právě trefa Matěje Pilaře z 90. minuty bude tou, která se v hodnocení celé sezony projeví jako zlomová. To ukáže čas, v tuto chvíli platí, že si díky ní lídr tabulky udržel na špici tříbodový náskok. Fanouškům se derby líbilo. Těm domácím i konečný výsledek Přečíst článek › Do role jeho nejbližšího pronásledovatele se obsadila Dolní Dobrouč, ta svoji dobrou formu z posledních týdnů předvedla v Řetové a byl to tedy slušný kolotoč, sedm gólů se na cizím trávníku nedává každý den. Na průběžné třetí místo se posunuly Sruby, naopak zadrhly se Mistrovice. Ve Verměřovicích neudržely poločasové vedení a v závěru, kdy dohrávaly po vyloučení v deseti mužích, jim „Turci“ uštědřili dokonalé K.O. DRUMEL AUTOŠKOLA OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – 11. KOLO: Rybník – Jehnědí 0:1 (0:0). Branka: 90. Pilař. Dolní Čermná – Sruby 1:4 (0:3). Branky: 66. Kyral – 4. a 75. Myšák, 17. a 23. Svoboda. Sopotnice – Česká Třebová B 1:6 (0:2). Branky: 73. Rejent – 49., 70. a 81. Foff, 33. a 34. Stolín, 87. Flídr. Brandýs nad Orlicí – Albrechtice 4:1 (1:0). Branky: 82. a 90. Brzybohatý, 17. Kolář, 90. + 4. Vrabec – 65. Svoboda. Klášterec nad Orlicí – Rudoltice 5:0 (1:0). Branky: 18., 75. a 87. Fišer, 62. vlastní (Minář), 65. Rous. Řetová – Dolní Dobrouč 1:7 (0:3). Branky: 74. Herman – 82. a 83. Pytlík, 3. Dušek, 9. Roček, 27. Brabec, 65. Falta, 67. Voleský. Verměřovice – Mistrovice 3:2 (1:2). Branky: 16. J. Sklenář, 62. Ryšavý, 80. Krulikovský – 20. Bartoň, 41. Richter. ČK: 0:1 (78. Matějka). Další obětí choceňského béčka se stala rezerva Libchav, tak si ze hřiště Na Parapleti odvezla třináctibrankový příděl. Daleko dramatičtější je ve III. třídě boj o druhé místo, tam je trojice družstev naskládána v rozmezí jediného bodu. K-SEVEN OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY – 11. KOLO: Kerhartice – Žichlínek B 6:1 (3:1). Branky: 37. z pen. a 72. Fischer, 16. Kopeček, 24. Kalousek, 51. Brodský, 86. Poláček z pen. – 12. Vondráček z pen. ČK: 0:1 (76. Suchomel). Boříkovice – Helvíkovice 2:4 (0:3). Branky: 69. a 86. z pen. Holubec – 35. a 59. Ulvr, 20. Čada, 44. Špaček. Těchonín – FC Jiskra 2008 0:6 (0:3). Branky: 65. a 77. Pasker, 7. Šponar, 16. Zezulka, 38. Dušek, 68. F. Matoulek. Kunvald – Dolní Třešňovec 1:1 (1:0). Branky: 12. Kopecký – 51. Hajzler. Tatenice B – Lichkov 3:0 (1:0). Branky: 17. a 61. Rotter, 65. Chládek. Choceň B – Libchavy B 13:0 (7:0). Branky: 18., 40., 44. a 55. Gerčák, 29., 32., 42. a 50. Hroděj, 41., 74. a 75. Gronych, 65. Netolický, 83. Kaplan. Žamberk B volný termín.