OKRESNÍ FOTBAL: Jak to před časem vypadalo, že boj o špici v nejvyšší okresní fotbalové soutěži by mohl být záležitostí širší skupiny vyrovnaných týmů, tak s přibývajícími koly se zdá, že udržet krok s vedoucím Jehnědím bude pro jeho pronásledovatele kromobyčejně těžký úkol.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Lídr o víkendu opět nezaváhal, když si vcelku bezpečně poradil s Kláštercem a zůstává nadále neporažen. Do karet mu nahrála i bezbranková remíza Mistrovic s Řetovou, tedy dvou týmů, s nimiž se od začátku podzimu přetahoval o přední pozice. Do role jeho nejbližšího konkurenta se nyní posunula dobře hrající Dolní Dobrouč, které se v utkání proti Rybníku povedl fantastický první poločas ozdobený půltuctem nastřílených branek. Největší gólostroj byl k vidění v České Třebové. Tamní béčko rázně odmítlo dosavadní nálepku remízového krále soutěže a převálcovalo Verměřovice, když výsledek byl málem dvouciferný. Skvostný zápas odehrál především Michal Foff, jenž se pod devítigólový příděl do soupeřovy sítě podepsal šesti trefami do černého.