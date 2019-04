Unikát. Dvě penalty během jedné minuty

Není to jediný okamžik uplynulého hracího víkendu v Okresním přeboru, na který by se mělo rychle zapomenout. I když hráči Rybníku museli dlouho „kousat“, že v rozmezí několika sekund dostali dva góly ze dvou pokutových kopů, které proměnil stejný hráč. Stálo je to zápas. Protože Sopotnice nakonec vyhrála 3:1.

Dalším milníkem kola je překonání hranice čtyřiceti gólů. Pokud se zrovna divíte proč, že to není nic neobvyklého? Souhlasit se s tím dá tehdy, je-li řeč o počtu branek týmu v soutěži, nikoliv tak na kontě jednoho hráče. Napadají vás, který „blázen“? Proč nehraje jinou soutěž, když mu to takhle střílí? A další otázky? Jsou na místě. Lukáš Mach přišel do Českých Heřmanic s jasným cílem vystřílet svému působišti postup do vyšší soutěže. Naložil si? Zdá se, že až tolik zase ne. Jde mu to hravě. Proti Rudolticím se trefil dvakrát, vsítil v pořadí jednačtyřicátý a dvaačtyřicátý gól. Není třeba dodávat, jak zápas skončil. Třemi body na konto Heřmanic. Když si navíc spočítáme, kolik na to potřeboval utkání, průměr je až děsivý. Takřka tři „fíky“ na zápas. Z uctivé vzdálenosti je za ním druhý Tomáš Hynek z Dolní Dobrouče. V „Turecku“ zaznamenal svůj šestnáctý gól, ale musel přihlížet, že jeho tým nečekaně prohrál 2:3 a přepustil druhou příčku v tabulce mužstvu Jehnědí, které si doma poradilo s Albrechticemi. Ztrátou v atakování předních příček je remíza Brandýsa nad Orlicí s rezervou Žamberka. Ačkoli domácí vedli, nechali si po přestávce rychle dát dvě branky a museli hodně přidat, aby zachránili bod. O ten druhý rozhodl rozstřel, jež zvládli lépe hosté ze Žamberka. Stoprocentně úspěšní „loupežníci“ přijeli z Červené Vody do nedalekého Těchonína. Poslední celek tabulky se držel, dokonce hrál od 50. minuty proti deseti, jenže mu to uškodilo. Naopak více prostoru na hřišti nevadilo ani trochu Jiskře, která v početní nevýhodě mířila třikrát přesně a odvezla si vítězství. Výhru přidala do sbírky rovněž Dolní Čermná. Porazila Klášterec nad Orlicí. Platné fotbalové pravidlo. Když nejsou góly, nejsou ani body Přečíst článek › Okresní přebor - 15. kolo Dolní Čermná – Klášterec n. O. 2:1 Fakta – branky: 13. a 62. Pecháček – 85. Bříza. Rozhodčí: Hejl. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Dolní Čermná: J. Dušek – Křivohlávek, Faltejsek, R. Pecháček, Hubálek, Hyhlík, Kostelecký (55. T. Pecháček), Mar. Bednář, Macháček (90. Formánek, Kittnar (46. Krajči), B. Dušek (88. Krudenc). Klášterec nad Orlicí: Dostál – Bartoš (31. Skalický), Nekoranec, Kučírek, Bílek, M. Fišer, Hůlka (77. Bříza), Sabota, Honzák (77. Koukol), Králík, P. Rous. Verměřovice – Dolní Dobrouč 3:2 Fakta – branky: 17. Saikhan, 33. A. Nastoupil, 87. Svoreň – 47. Hynek, 56. J. Skalický. Rozhodčí: Lebeda. ŽK: 3:3. Diváci: 80. Poločas: 2:0. Verměřovice: Hudec – M. Nastoupil, Šípek, Mach, Krulikovský, Pražák (60. Faltus), Smejkal, J. Sklenář (25. Pavel), Ryšavý, A. Nastoupil (76. Svoreň), Saikhan. Dolní Dobrouč: P. Skalický – M. Falta, Dušek, K. Falta (75. Wendl), J. Skalický, Roček, Vašátko, Řehák, Brabec, Prokopec, Hynek. Těchonín – FC Jiskra 2008 B 0:3 Fakta – branky: 79. a 87. Roček, 58. Votoupal. Rozhodčí: Šimko. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (50. Málek). Diváci: 90. Poločas: 0:0. Těchonín: Janata – Hubálek (21. Faltus II.), Faltus I. (81. Jireš), Merta, Křivohlávek, Novoselets, Polzer, Březovský, Lazorka, Dec, Mareš. FC Jiskra 2008 B: Matoulek – Fňouk, Uhlíř, Vágner, Stašák, Málek, Votoupal, M. Hnátnický, Bednář, Roček, Pasker. Jehnědí – Albrechtice 3:1 Fakta – branky: 14. M. Pilař, 66. Vondra, 82. Vrabec – 41. Faltus. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:3. Diváci: 125. Poločas: 1:1. Jehnědí: Doležal – Andrle, Viktorín, Vodvárka, Fikejz (65. Vrabec), Motyčka, Vondra, Fišer, M. Pilař, J. Gregar (83. Najman), Neugebauer (76. D. Gregar). Albrechtice: Šembera (45. F. Marek)– Pauk, Šnír, J. Kollert, Martykán (58. Buřval), Mareš, M. Marek (46. O. Marek), Koutný, Prokop, D. Kollert, Faltus (80. Doležal). České Heřmanice – Rudoltice 4:0 Fakta – branky: 37. a 41. Mach, 36. Jirsák, 81. Chleboun. Rozhodčí: Diblík. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 3:0. České Heřmanice: Škeřík – Vaňous, Šplíchal, Jílek, Brychta, Vomáčka (81. Kučera), Pražák (70. Kusý), Jirsák, Ostřížek (7. Chleboun, 82. Šmejdíř), Mach, Svatoš (60. Laštovka). Rudoltice: Hejl – Prekop, Kostka (70. Veselý), Nastoupil, Krása, Juda (8. Vlček, 60. Javorek), Faltus, Pražák, Urban (65. Kocanda), Stránský (85. Kuběnka), Lochman. Brandýs n. O. – Žamberk B 2:2pen. 6:7 Fakta – branky: 27. J. Fogl, 73. Brzybohatý – 52. Bartoš, 53. Huška. Rozhodčí: Krajči. ŽK: 0:2. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Brandýs nad Orlicí: Zvalený – Matějka, Šilar, Novotný, Hanzl, Hruša (68. Brzybohatý), B. Fogl, Lajza, J. Fogl (85. Matoušek), Kochánek, Dostál. Žamberk B: Vanický – Chládek (70. Vávra), Kašpar, Gajdošík, Hauptmann (46. Dušek), Bartoš, Huška (80. Jon. Ulrych), Kuklík, Skoták, Cvik, Plundra (34. Bednařík). Sopotnice – Rybník 3:1 Fakta – branky: 20. a 21. Voleský (obě z pen.), 42. Špaček – 35. Petran. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 1:1. Diváci: 200. Poločas: 3:1. Sopotnice: Martinec – Vítek, Šebrle, Zeman (72. Šebrle), Kalousek, Voleský, Špaček, Vojtíšek (83. Stárek), Beneš, Vávra (78. Kotyza), Macek (61. Jiroušek). Rybník: Suk – Skalický, Mich. Kareš, Viščák, Pleskot, L. Klazar, Dvořák, Petružálek, Palík, Petran, Vítek (68. O. Klazar). Čtyři zápasy, dvanáct bodů. Letohrad jde nahoru Přečíst článek › Tabulka:

1. Č. Heřmanice 15 15 0 0 0 93:7 45

2. Jehnědí 14 11 1 0 2 51:19 35

3. Dolní Dobrouč 15 10 0 2 3 69:21 32

4. Brandýs n.O. 15 9 0 2 4 59:30 29

5. Albrechtice 15 7 3 0 5 31:15 27

6. Verměřovice 15 9 0 0 6 35:39 27

7. Sopotnice 14 7 1 2 4 37:34 25

8. Dolní Čermná 15 6 0 2 7 26:35 20

9. Rudoltice 15 4 3 0 8 30:44 18

10. Klášterec n. O. 14 4 1 1 8 27:51 15

11. Rybník 14 3 1 2 8 16:41 13

12. Žamberk B 15 2 1 2 10 17:64 10

13. FC Jiskra B 15 3 0 0 12 30:52 9

14. Těchonín 15 0 2 0 13 9:78 4

Autor: Miroslav Bednář