/OKRESNÍ FOTBAL/ Je dobojováno, v nejvyšší okresní soutěži fotbalistů bylo odehráno všech 91 utkání naplánovaných na podzimní část a ve III. třídě je kompletní porce 78 duelů také minulostí. Tahák kola mezi vedoucími Libchavami a třetími Mistrovicemi skončil smírně, stejně jako měření sil mezi choceňskou rezervou a Dolní Dobroučí, takže se bodové rozestupy v popředí nezměnily. V trojce bude na špici přezimovat Dolní Čermná. V závěru článku najdete tabulky okresních soutěží mládeže.

Ilustrační foto. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Libchavy otevřely podzim porážkou (svoji doposud jedinou) a zakončily ho remízou, mezi to ovšem vyskládaly deset vítězství, což jim stačí na vcelku pohodlné vedení se šestibodovým náskokem, nejlepším útokem a jednou z nejlepších obran v přeboru. Že se se svými fanoušky nerozloučily vítězně, to je zásluha mistrovického Filipa Krejčího, který čtvrt hodiny před koncem dorovnal náskok, který favoritovi zajistil zkraje druhého poločasu Petr Pavlák. Hosté ukázali, že nejsou v TOP trojce jen tak pro nic za nic, výslednou dělbu bodů nakonec oba soupeři asi brali.

Libchavští fotbalisté kralují podzimní části okresního přeboru.Zdroj: FB TJ Sokol Libchavy

Stejný výsledek a obdobný průběh byl k vidění na choceňském Parapleti. Domácí se brzy po zahájení druhé půle ujali vedení, soupeř z Dolní Dobrouče našel cestu k vyrovnání a další změna skóre se nekonala, takže pořadí v popředí tabulky se v posledním kole nezměnilo.

Krajské fotbalové výsledky: Zámrsk dotáhl neporazitelnost, zato Dobříkov nikoli

Promluvit do něho mohl Brandýs nad Orlicí, který měl naději dostat se do elitní trojky, to by však musel uspět v Řetové, a to se překvapivě nepovedlo. Poločasové vedení se mu po změně stran rozplynulo jaké pára nad hrncem, domácí v rozmezí sedmi minut výsledek otočili ve svůj prospěch a vybojovali mimořádně cenné a potřebné tři body.

O víkendu se vůbec kromobyčejně dařilo mančaftům ze spodní poloviny pořadí. O malou senzaci se postaral Lichkov, které se nenechal srazit do kolen dvěma zásahy kanonýra Lubomíra Myšáka, díky kterým Sruby na soupeřově hřišti vedly dvougólovým rozdílem. Těsně před odchodem do kabin Tatran snížil, po přestávce vývoj střetnutí úplně překlopil a radoval se ze své třetí výhry.

TOP kanonýři OP: Richard Ráb (Libchavy) 22, Lubomír Myšák (Sruby) 19, Leoš Marek (Dolní Dobrouč) a Petr Pavlák (Libchavy) 13.

Černého Petra si do zimy nese tatenické béčko, který si na závěr odvezlo remízu z Kerhartic, přičemž mohlo myslet i na plný zisk, vždyť ještě pět minut před koncem vedlo. Jen o málo lépe jsou na tom Albrechtice, které nyní padly v existenční bitvě v Rybníku. To je mužstvo, které dalo za celý podzim jenom devět gólů a z tohoto pohledu není jedenáct získaných bodů katastrofa…

Podzimní nevyrovnanost svých výkonů dokumentoval Žichlínek. Před týdnem sám nastřílel sedm branek, teď ochutnal úplně jinou „medicínu“ a sám dostal v Sopotnici v souboji konkurentů z klidného středu naloženo pět „kousků“.

1. KOLO: Choceň B – Dolní Dobrouč 1:1 (0:0). Branky: 52. Baborák z pen. – 71. Václavek. Rybník – Albrechtice 2:0 (1:0). Branky: 12. Jeřábek, 75. Petran. Řetová – Brandýs nad Orlicí 2:1 (0:1). Branky: 60. Provazník, 67. Chadima – 20. Hanzl. Libchavy – Mistrovice 1:1 (0:0). Branky: 54. Pavlák – 74. Krejčí. Lichkov – Sruby 3:2 (1:2). Branky: 43. Kořínek, 55. Doleček, 65. Merta – 11. z pen. a 39. Myšák. Sopotnice – Žichlínek 5:1 (1:1). Branky: 19. Jiroušek, 58. Špaček, 75. Kubišta, 79. Macek, 90. Pinkava – 26. Antes. Kerhartice – Tatenice B 2:2 (0:2). Branky: 52. Janota, 85. Fischer – 30. Kittnar, 40. Kollár.

Pět červených karet, to není úplně lichotivá vizitka závěrečného podzimního dějství okresní III. třídy. Naštěstí ale kromě toho padaly také góly. Čtyři nasázel Martin Bednář z Dolní Čermné do sítě Rudoltic, což znamenalo jediné – vítězství a pojištění prvního místa pro domácí celek. Plány na rychlý návrat do okresního přeboru po jarním sestupu tak mají naprosto reálný základ. Nejbližším pronásledovatelem lídra je trochu nečekaně rezerva FC Jiskra. Co by za alespoň část jejího bodového pokladu dalo tamní áčko topící se u dna krajské I. A třídy…

TOP kanonýři III. třídy: Michal Čada (Helvíkovice) 16, Martin Bednář (Dolní Čermná) 15, Jaroslav Kovanda (Helvíkovice) 11.

Verměřovice svoji pozici vylepšit nemohly, v posledním kole totiž „stály“. Libchavské béčko potvrdilo výhrou nad Boříkovicemi dobrý podzim tohoto klubu a vyšvihlo se na dosah „medailových“ příček. Jediným celkem bez vítězství zůstal Těchonín a závěrečné vystoupení proti Klášterci na tomto neveselém konstatování nic nezměnilo.

1. KOLO: Libchavy B – Boříkovice 3:1 (1:1). Branky: 44. a 46. Šrom, 58. Řehák – 3. Urbášek z pen. ČK: 1:1 (89. Šrom – 37. Švéda). Dolní Třešňovec – Černovír 2:3 (1:3). Branky: 10. Mizerák, 48. Borovský – 12. Novák, 28. Bechynka, 37. Svatoš. ČK: 1:0 (40. Netek). Žamberk B – Helvíkovice 2:0 (0:0). Branky: 68. Táborský, 81. Lang. Těchonín – Klášterec nad Orlicí 0:2 (0:1). Branky: 19. a 75. Sabota. ČK: 1:1 (86. Turner – 78. Preclík). Dolní Čermná – Rudoltice 4:1 (2:0). Branky: 20., 39., 70. a 72. Bednář – 65. Faltus. Kunvald – FC Jiskra 2008 B 2:4 (1:2). Branky: 30. a 77. Křen – 9. Bednář, 13. Pasker, 68. Ščambura, 75. Roček. Verměřovice volný termín.

Okresní soutěže mládeže