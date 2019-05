Na čele je stále Česká Třebová B, která ve víkendovém utkání porazila hladce Kerhartice 5:0. Domácí nasadili do utkání několik hráčů A týmu a muselo se to projevit. Třebovští si rychle vybudovali dvougólový náskok a prakticky nakročili za vítězstvím. Na záda dýchá České Třebové celek Boříkovic. Ztrátu má dva body. S Helvíkovicemi remizoval po základní hrací době 1:1, ale na pokutové kopy druhý bod bral.

Vedoucí dvojice už má solidní náskok před dalšími mužstvy, které se ještě budou snažit, aby se mohly zapojit do bitvy o postup do vyšší soutěže. Mistrovice ovšem doma ztratily. Sice jen bod, nicméně i tak jsou dva body z utkání proti Lichkovu málo. Že půjde duel do rozstřelu, rozhodl vlastní gól domácího Stejskala.

Domácího prostředí využil Kunvald, když přetlačil rezervu Tatenice i rudoltické béčko, jež si poradilo s Dolním Třešňovcem. Ten už cítí zezadu tlak od Lukové, protože uspěla v Žichlínku. Stačil jí k tomu jediný gól.

16. KOLO:

Boříkovice – Helvíkovice 1:1 pen.5:4

Fakta – branka: 36. Saňák st. – 65. Menzel. Rozhodčí: Pecza. ŽK: 2:2. Diváci: 66. Poločas: 1:0. Boříkovice: Saňák ml. – Michalička, Saňák st., Durna, Rad. Holubec, Podolský, Rom. Holubec, E. Borovička, Stavinoha, M. Borovička, Švéda. Helvíkovice: Hruša – Ulvr, Kovanda, Procházka (46. Chrástecký), Štěpánek, Menzel, Novotný, Pešek (59. Maťo), M. Musil, L. Musil, Peřina.

Mistrovice – Lichkov 2:2 pen. 4:3

Fakta – branka: 24. T. Richter, 82. Peřina – 17. Filip, 85. Vlastní. Rozhodčí: Ilnytska. ŽK: 1:0. Diváci: 76. Poločas: 1:1. Mistrovice: L. Růžička – J. Stejskal, Václavek, Matějka, Maixner, D. Stejskal, T. Richter, V. Richter, M. Růžička, Peřina, Dvořáček (70. Doleček). Lichkov: Nosek – Konopka, Všetička, Kreusel, Gerža, Bula, Bednář, Filip (63. Matoulek), Marek, Sedláček, Merta.

Kunvald – Tatenice B 3:2

Fakta – branky: 4.a 64. Mihulka, 55. Derka – 19. a 57. Jos. Kučera. Rozhodčí: Serbousek. ŽK: 1:0. Diváci: 60. Poločas: 1:1. Kunvald: J. Kopecký – Krejsa, V. Kopecký, Celer (70. Veverka), Drhlík, Mihulka, Derka, Vanický, Moudrý, Lakomý (84. Machovič), Bílek. Tatenice B: Herzog – Soukop, Brejša, Jednoróg, Květenský, Karel, Finger, Josef Kučera, Chládek, Jíří Kučera, Kyselo (75. Krejčí).

Česká Třebová B – Kerhartice 5:0

Fakta – branky: 8. a 77. Křepela, 12. Rufer, 72. Mitlener, 90. Klumpar. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 0:0. Diváci: 55. Poločas: 2:0. Česká Třebová B: Hotmar – Klumpar, Müller, Popelka, Vaňous (87. Večeřa), Rufer, Vacek, Langer (78. Cejnar), Kubišta (90. Vítek), Brejša (60. Mitlener), Křepela (89. Jakš). Kerhartice: Novák – Pirkl (80. Pávek), Janota, Mansfeld, Hrdina, Hanus, Kaplan (90. Lesák), Kopeček, Vencl (70. Staněk), Brodský, Motl (87. Matoušek).

Rudoltice B – Dolní Třešňovec 3:1

Fakta – branky: 31. Boštík, 43. Motl, 46. Mar. Minář – 26. Bohuněk. Rozhodčí: Šilar. ŽK: 0:0. Diváci: 50. Poločas: 3:1. Rudoltice B: Mich. Minář – Mar. Minář, Macháček, Jiroušek, J. Loskot, Mach (70. Onufrij), Martinák (83. Z. Beneš), R. Beneš, Blažek, Boščík, Motl. Dolní Třešňovec: Nový – Jirásek (56. Švarc), Rouha, Mareš, Dorazil, Zuch (74. Novák), Sita, Bílý, Bohuněk (80. Motl), Vajsar, Dom. Vávra (87. Zeman).

Žichlínek B – Luková 0:1

Fakta – branky: 13. Šebrle. Rozhodčí: Lebeda. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Žichlínek B: Hrabáček – Skála, Šnír, Kočí, Pecháček, Pospíšil (46. Tomopulos), Miko (46. Šilar), Stasiowski, Boščík (58. Paukert), Fibikar, Pánik (58. Vondráček). Luková: Formánek – Soudek, Petruň, T. Motyčka, Ptáček, Nguyen (89. Valenta), Štochl, Volos, Finger (46. Kyral), Zeinert (79. L. Motyčka), Šebrle (90. Suchomel).