Tolik gólů jsem snad naposledy dal za žáky, říká střelec Bednář z Čermné

KANONÝR DENÍKU: S trochou nadsázky by se dalo říci, že jeden hráč porazil soupeře z Rybníku sám. Tak snadné to samozřejmě nebylo, bez pomoci spoluhráčů by to určitě nešlo, nicméně čtyři góly, které nasázel Martin Bednář z Dolní Čermné, zajistily jeho týmu důležité tři body do tabulky okresního přeboru.

Fotbalisté Tělovýchovné jednoty Dolní Čermná. | Foto: FB TJ Dolní Čermná

Kanonýr Deníku Čtyřgólové odpoledne. Ukrajinský střelec oživil krajské fotbalové vody KANONÝR DENÍKU: Ukrajinský fotbalista rozhodl čtyřmi brankami o vítězství vysokomýtské rezervy v… Přečíst článek > Hattrick přitom vyskládal do rozmezí 13. a 21. minuty a vydláždil tím svému mužstvu cestu k vítězství. Ta se ovšem zkomplikovala poté, co domácí do poločasu snížil, ovšem po přestávce se prosadil jediný muž a Martin Bednář pojistil výsledek. Mimo jiné se tím posunul na páté místo v pořadí střelců nejvyšší okresní soutěže, zatím má na kontě pěkných čtrnáct zásahů. Nejprve k duelu v Rybníku. Jak jste ho viděl z pohledu vašeho týmového i individuálního výkonu? Utkání hodnotím velmi pozitivně. Z týmového hlediska jsme předvedli skvělý výkon. Myslím, že se nám po dlouhé době zaběhla obranná linie i střed hřiště. Ale celý tým předvedl výborný výkon, hlavně náš gólman, který nás v hodně momentech podržel. Z individuálního hlediska hodnotím zápas také skvěle. Jak se narodily vaše jednotlivé trefy? První gól byl z trestného kopu, kdy se míč odrazil od zdi do protipohybu gólmana. Druhý jsem dal po skvělém uvolnění od spoluhráče do prázdné brány. Na třetí trefu jsem dostal parádní přihrávku za obranu a pak už stačilo jen přehodit brankáře, protože byl dost venku. A čtvrtý gól, ten byl po nádherné akci, kdy se hra otočila ze středu hřiště do kraje a centrovaný balon jsem se štěstím dostal za brankovou čáru. Jste v Dolní Čermné spokojeni s dosavadním průběhem jarní části mistrovské soutěže? Ano, na jaře jsme zatím velice spokojeni, z pěti zápasů jsme ve čtyřech bodovali. Týmová nálada je teď skvělá a snad se na této vlně povezeme co nejdéle. Hattricky či obecně vyšší počet nastřílených gólů v zápase, jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře? Co jsem v Čermné, tak se mi ještě nikdy nepodařilo dat více než tři branky, takže jsem velice rád, že se mi to konečně povedlo… Jinak v této sezoně se mi zatím střelecky docela daří. Vzpomenete si na některé vaše povedené střelecké počiny z minulosti? Tolik gólů jsem snad naposledy dal za žáky (s úsměvem). Jak vysoko pomýšlíte s vaším týmem v jarní části sezony, která vstupuje do rozhodující fáze? Máme hlavní úkol se co nejvíce vzdálit sestupovým pozicím, protože se nám podzimní část moc nevydařila. Na druhou stranu, možná ani dostat se do první pětky tabulky nebude nereálné. O další zajímavé střelecké výkony v tomto kole se postarali František Ptáček z Lanškrouna, který pomohl hattrickem k vítězství v Holicích v utkání krajského přeboru, a Vlastimil Buben z Brandýsa nad Orlicí. Ten zaznamenal hattrick v zápase okresního přeboru v Klášterci. Mezi mládežníky se zaskvěl sedmi góly starší žák Jakub Jelínek z České Třebové.

