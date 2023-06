OKRESNÍ FOTBAL: Česká Třebová s odřenýma ušima, Choceň suverénně. Oba kandidáti přebornického titulu však v předposledním dějství vyhráli a to znamená jediné. Rozhodne se v závěrečném utkání sezony v přímém střetu na českotřebovském trávníku, který je na programu v neděli 18. června. Ve výhodě budou domácí mající na kontě o bod více, takže jim bude stačit i remíza. Neméně napínavý bude také finiš III. třídy, ve které jsou na první místo dokonce tři adepti.

Fotbalisté FK Spartak Choceň B. | Foto: OFS Ústí nad Orlicí

Souboj choceňského béčka s Dolní Čermnou se proměnil v zápolení mezi Jindřichem Gronychem a Dolní Čermnou. Domácí střelec nasypal do sítě soupeře pět gólů a kromě toho, že udržel svůj tým ve hře o první místo, současně odsoudil soupeře k sestupu do III. třídy, kam doprovodí již dříve odsouzené Verměřovice. Daleko těžší úkol mělo českotřebovské béčko, dlouho se nemohlo proti Dolní Dobrouči prosadit a teprve Matěj Polášek v 63. minutě zahnal obavy o výsledek. I když, zahnal… Pojistku domácí nepřidali a o hubené skóre se strachovali do závěrečného hvizdu. Překvapení na svůj účet však nepřipustili a do velkého finále sezony půjdou ve výhodnější pozici.

Krajské fotbalové výsledky: V Žamberku a Slatiňanech slaví primát v I. B třídě

O víkendu se na řadě stadionů pálilo ostrými o sto šest, třeba Mistrovice nebyly daleko od toho, aby „Turky“ vyprovodily ze svého stadionu dvouciferným nákladem. Ve Srubech byl k vidění zajímavý střelecký duel, když nejprve v rozmezí 8. a 52. minutě nasázel hattrick domácí Filip Zavřel, aby na něho počínaje 54. minutou navázal stejnou mincí kerhartický Erik Fischer, který navíc proměněnou penaltou v nastaveném čase stanovil konečnou dělbu bodů.

20. KOLO – DOHRÁVKA: Rybník – Verměřovice 4:0 (1:0). Branky: 29. Petran, 50. Horák, 84. a 88. Viščák.

26. KOLO: Česká Třebová B – Dolní Dobrouč 1:0 (0:0). Branka: 63. Polášek. Sopotnice – Žichlínek 1:3 (0:2). Branky: 62. Vávra – 42. Antes, 45. a 69. Doleček. Sruby – Kerhartice 4:4 (2:0). Branky: 8., 18. a 52. Zavřel, 86. Myšák – 47. Svoboda, 54., 75. a 90. + 2. z pen. Fischer. Řetová – Albrechtice 4:1 (2:0). Branky: 43. a 57. Hladil, 25. Turek, 68. Voleský – 70. Faltus. Choceň B – Dolní Čermná 6:0 (3:0). Branky: 7. Vatrala, 20., 29., 61., 79. a 89. Gronych. Mistrovice – Verměřovice 9:2 (3:2). Branky: 2., 8. a 60. Stejskal, 37. a 61. Rada, 56. a 68. Fajt, 86. Novotný – 23. J. Sklenář, 45. Nastoupil. Brandýs nad Orlicí – Rybník 0:0 (0:0).

Pořadí po 26. kole: 1. Česká Třebová B (61), 2. Choceň B (60), 3. Mistrovice (56), 4. Dolní Dobrouč (52), 5. Žichlínek (47), 6. Řetová (38), 7. Kerhartice (32), 8. Sopotnice (30), 9. Sruby (26), 10. Albrechtice (23), 11. Brandýs nad Orlicí (23), 12. Rybník (23), 13. Dolní Čermná (18), 14. Verměřovice (12).

Bude-li závěr okresního přeboru ve znamení bitvy dvou konkurentů o prvenství, tak v okresní trojice jsou před posledním kole ve hře o celkový triumf a o dvě postupové pozice dokonce tři družstva! V nejlepší pozici je tatenické béčko, to se nemusí na nikoho ohlížet, stačí mu „maličkost“ v podobě výhry v Helvíkovicích a bude mít jistotu prvního místa.

Lichkov bude útočit z aktuálního druhého fleku poté, co strhl na svoji stranu neuvěřitelný duel v Kunvaldu. Deset gólů, červené karty na lavičce i na hřišti, pokutové kopy na obou stranách a nakonec dvě rozhodující trefy hostujícího hrdiny Jana Šplíchala v 86. a 87. minutě. Ne, tady se diváci na fotbale rozhodně nenudili… Lichkov končí v Klášterci a pokud zvítězí, bude mít jisté přinejhorším druhé místo. O víkendu poměrně nečekaně ztratilo béčko FC Jiskra 2008, když nedotáhlo do tříbodového konce slušně rozehrané střetnutí v Rudolticích a teď bude muset kromě nutnosti vlastního vítězství nad Černovírem spoléhat na zaváhání rivalů.

26. KOLO: Žichlínek B – Boříkovice 1:3 (1:1). Branky: 35. Moravec – 11., 29. a 62. Borovička. ČK: 0:1 (80. Stránský). Rudoltice – FC Jiskra 2008 B 3:3 (1:2). Branky: 35. Chlebníček, 46. Urban, 56. Černohous – 25. a 48. Hnátnický, 29. Wawrzyczek. Černovír – Libchavy B 7:1 (3:0). Branky: 32. a 59. Bechynka, 43. a 53. Novák, 15. Hartman, 51. Petscher, 56. Fater – 90. Síč z pen. Těchonín – Žamberk B 3:1 (1:1). Branky: 23. a 88. z pen. Dunas, 78. Ordoš – 71. Huška. Kunvald – Lichkov 4:6 (2:2). Branky: 35. z pen. a 81. z pen. Moudrý, 31. Křen, 51. Friml – 29., 70., 86. z pen. a 87. Šplíchal, 37. Hildebrand, 53. Záleský. ČK: 2:1 (66. vedoucí družstva Machovič, 89. Veverka – 88. Gerža). Tatenice B – Klášterec nad Orlicí 4:1 (4:0). Branky: 10. a 17. Polička, 31. M. Knápek, 34. vlastní (Brůna) – 80. Sabota. ČK: 1:0 (61. Polička). Dolní Třešňovec – Helvíkovice 0:1 (0:1). Branka: 30. Pešek.

Pořadí po 26. kole: 1.Tatenice B (54), 2. Lichkov (53), 3. FC Jiskra 2008 B (52), 4. Helvíkovice (46), 5. Černovír (42), 6. Žamberk B (38), 7. Těchonín (33), 8. Klášterec nad Orlicí (31), 9. Žichlínek B (30), 10. Boříkovice (29), 11. Libchavy B (28), 12. Dolní Třešňovec (24), 13. Kunvald (22), 14. Rudoltice (13).