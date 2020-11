Sedm bodů stačilo k tomu, aby se mohlo bouchat šampaňské. Vyrovnanými výkony se Tomáš Poslušný z Ústí nad Orlicí držel v popředí celkového pořadí Tip ligy a zaslouženě si tak na své konto připisuje prvenství. O šest bodů zpět zůstal Lukáš Ješina a bere druhé místo, Roman Špaček se protlačil na třetí příčku. Všichni výše zmínění se mohou těšit na ceny pro vítěze, ovšem Petr Holenda ml. se jako vítěz 13. kola rovněž může těšit na výhru, která mu náleží. Velká radost zavládne v rodině Ezrů. Pravidelní účastníci tipovačky se triumfem v soutěži týmů řadí také do zástupu výherců. Jmenovitě pak Olda Ezr sen., Olda Ezr. ml. a Olda Ezr jun. Gratulujeme.

Výsledky 13. kola



1. Česká republika – Izrael - 1 (1:0)

2. Slovensko – Skotsko - 1 (1:0)

3. Portugalsko – Francie - 2 (0:1)

4. Belgie – Anglie - 1 (2:0)

5. Švýcarsko – Španělsko - 0 (1:1)

6. Švédsko – Chorvatsko - 1 (2:1)

7. Německo – Ukrajina - 1 (3:1)

8. Itálie – Polsko - 1 (2:0)

9. Turecko – Rusko - 1 (3:2)

10. San Marino – Gibraltar - 0 (0:0)



Supertrefa: 21 branek

Střípky z Tip ligy

V podzimní Tip lize Orlického deníku jsme v průběhu třinácti odehraných kol zaregistrovali 77 hráčů z 26 měst a obcí, z toho 63 mužů a 14 žen. Nejvíce jich bylo ze Sopotnice (13), Ústí nad Orlicí (10), Koldína (6), Žamberka a Tatenice (4), Do soutěže týmů se přihlásilo 19 trojic. Do Tip ligy bylo dohromady odesláno a přijato 935 kuponů.



Další informace a případné reklamace bodových zisků: tel. 724 795 667. Žádáme výherce jednotlivých kol, aby se ozvali ohledně domluvy na předání ceny v podobě plechovek piva Gambrinus.

Vítězové kol podzimní Tip ligy

1. KOLO: Lukáš Ješina (Sruby)

2. KOLO: Lída Štusáková (Jablonné n. O.)

3. KOLO: Ilona Kopsová (Sopotnice)

4. KOLO: Olda Ezr sen. (Rybník)

5. KOLO: Miroslav Kulíšek (Č. Třebová)

6. KOLO: Miroslav Chládek ml. (Tatenice)

7. KOLO: Tomáš Poslušný (Ústí n. O.)

8. KOLO: Marie Martinková (Zámrsk)

9. KOLO: Pavel Jedlinský (Sopotnice)

10. KOLO: Olda Ezr jun. (Rybník)

11. KOLO: Miroslav Záleský (Tisová)

12. KOLO: Miroslav Tesař (Skuhrov)

13. KOLO: Petr Holenda ml. (Č. Heřmanice)



Výherce, kteří si doposud nepřevzali cenu od pivovaru Gambrinus, prosíme, aby kontaktovali redakci (kontakt viz. Střípky z Tip ligy).

Krajský premiant je ze Svitavska



Když vyhrát, tak všechno. Jiří Frank je vítězem okresní Tip ligy jednotlivců a týmů, ale i krajským šampiónem. Jeho 110 bodům nemohou vítězové ostatních okresních soutěží konkurovat. Nejlepší krajský hráč se může těšit na pětitisícovou sázenku Fortuny a poukaz na vysílání televize přes internet Lepší.TV v hodnotě 2500 korun.



1. Jiří FRANK (Svitavsko) 110 bodů

2. Tomáš POSLUŠNÝ (Orlicko) 104,

3. Lukáš HORÁK (Chrudimsko) 91,

4. Martin CIMFL (Pardubicko) 77

Pivo, předplatné, dres. Nejlepší tipující se dočkají svých odměn

Už je to vážení přátelé pravda, už je dobojováno. Lépe řečeno – dotipováno. Tradiční soutěž Deníku zvládla celý naplánovaný program obsahující třináct kol, byť se po zastavení tuzemského fotbalového dění musela neobvykle podívat do zahraničí. Což bylo pro hráče složité, ale elita si s tím poradila dobře. Vítězný Tomáš Poslušný obdrží za svoje výkony dres české fotbalové reprezentace a poukaz na třicetilitrový sud piva Gambrinus. Stejná pivní cena bude připravena rovněž pro premianty z Rybníku v klání družstev. Druhý hráč individuálního pořadí Lukáš Ješina a bronzový Roman Špaček dostanou voucher na předplatné některého z produktů vydavatelství Vltava-Labe-Media dle vlastního výběru v hodnotě 500 korun. Ceny budou zaslány poštou, výherce žádáme, aby nejpozději do pátku napsali svoje adresy na e-mail: miroslav.bednar@denik.cz nebo tel. 724 795 667.

Konečné pořadí - jednotlivci

1. místo

UO0040 Tomáš Poslušný, Ústí n. O. 7 104

2. místo

UO0053 Lukáš Ješina, Sruby 10 98

3. místo

UO0003 Roman Špaček, Sopotnice 7 95

4. místo

UO0018 Miroslav Tesař, Skuhrov 4 92

5. místo

UO0013 Jaroslav Kopsa, Sopotnice 13 89

UO0021 Olda Ezr ml., Rybník 10 89

UO0045 Miroslav Chládek ml., Tatenice 10 89

8. místo

UO0039 Jiří Pešek, Dolní Libchavy 4 83

9. místo

UO0029 Zdeněk Honza, Ústí n. O. 13 80

10. místo

UO0047 Lenka Chládková, Tatenice 4 77

UO0043 Bohuslav Johanides, Ústí n. O. 4 77

12. místo

UO0050 Pavel Jedlinský, Sopotnice 7 75

UO0020 Olda Ezr jun., Rybník 1 75

14. místo

UO0017 Miroslav Tesař st., Řetová 16 74

UO0031 Miroslav Kubový, Žamberk 7 74

16. místo

UO0004 Břetislav Tipelt, Ostrov 10 73

UO0038 Radek Pešek, Dolní Libchavy 4 73

18. místo

UO0033 Miroslav Kulíšek, Č. Třebová 10 72

19. místo

UO0019 Olda Ezr sen., Rybník 13 71

UO0041 Václav Černý, Ústí n. O. 10 71

UO0014 Ilona Kopsová, Sopotnice 4 71

UO0030 Beáta Kubová, Žamberk 4 71

UO0012 Lubomír Šafář, Sopotnice 4 71

UO0006 Martin Štusák, Jablonné n. O. 4 71

UO0052 Miroslav Záleský, Tisová 4 71

26. místo

UO0023 Zdeněk Kysilka ml., Č. Heřmanice 10 68

UO0063 Tomáš Provazník, Koldín 10 68

UO0064 Pavel Provazník, Koldín 10 68

UO0028 Zdeněk Honza ml., Ústí n. O. 7 68

UO0059 Josef Diblík, Sopotnice 4 68

UO0007 Lída Štusáková, Jablonné n. O. 4 68

32. místo

UO0068 Martin Sloupenský, Sudličkova Lhota 10 67

33. místo

UO0015 Martin Kaplan, Sopotnice 4 66

34. místo

UO0010 Václav Šafář, Sopotnice 7 65

UO0011 Marek Kopsa, Sopotnice 4 65

36. místo

UO0067 Marika Sloupenská, Sudličkova Lhota 10 64

UO0069 Pavel Sloupenský, Sudličkova Lhota 10 64

UO0070 Markéta Matoušková, V. Mýto 7 64

UO0005 Pavel Skalický, Ostrov 7 64

40. místo

UO0065 Štěpán Šklíba, Koldín 10 62

UO0016 Roman Filip, Lichkov 7 62

UO0044 Tomáš Chládek, Tatenice 1 62

UO0054 Stanislav Vrabec, Choceň 1 62

UO0055 Jana Vrabcová, Choceň -2 62

45. místo

UO0073 František Prokop, Ostrov 7 61

46. místo

UO0056 Oldřich Kubík, Choceň 0 60

47. místo

UO0071 Šimon Matoušek, V. Mýto 13 59

UO0057 Roman Diblík, Sopotnice 1 59

49. místo

UO0024 Petr Holenda ml., Č. Heřmanice 16 56

UO0046 Miroslav Chládek st., Tatenice 7 56

UO0034 Roman Bureš, Skuteč 4 56

UO0042 Bob Poslušný, Ústí n. O. 4 56

53. místo

UO0001 Vladimír Fikejs, Žamberk 8 54

54. místo

UO0048 Jiří Volf, Ústí n. O. 0 53

55. místo

UO0061 Marie Turková, Koldín 8 51

UO0036 Marie Martinková, Zámrsk 7 51

UO0002 Michal Tomášek, Sopotnice 0 51

58. místo

UO0022 Zdeněk Kysilka st., Č. Heřmanice 13 50

UO0060 Jiří Turek, Koldín 10 50

UO0027 Ludmila Honzová, Ústí n. O. 7 50

UO0062 Monika Turková, Koldín 7 50

UO0032 Ondřej Kalous, Mladkov 4 50

63. místo

UO0035 Milan Martinek, Zámrsk 4 47

UO0009 Michal Chládek, Výprachtice -5 47

65. místo

UO0072 Radek Matoušek, V. Mýto 10 46

66. místo

UO0037 Miroslav Martinek, Zámrsk 7 45

67. místo

UO0058 Libor Diblík, Sopotnice 4 44

UO0049 Jana Jedlinská, Sopotnice 1 44

69. místo

UO0026 František Kovář, Přívrat 0 39

70. místo

UO0008 Miroslav Absolon ml., Žamberk 1 38

UO0051 Jaroslav Nastoupil, Č. Třebová 0 38

72. místo

UO0074 Maty Pražák, Ústí n. O. 4 32

73. místo

UO0076 Ladislav Halbrštát, Mistrovice 5 29

74. místo

UO0025 Lucie Kovářová, Ústí n. O. 0 27

75. místo

UO0077 Ludmila Halbrštátová, Mistrovice 5 23

76. místo

UO0075 Karel Halbrštát, Mistrovice 2 18

77. místo

UO0066 Petr Říha, Klášterec n. O. 0 -4

Konečné pořadí - týmy

1. místo

EZŘÍCI 24 235

2. místo

SOR LIBCHAVY 12 233

3. místo

DŮCHODCI 21 231

4. místo

MLADKOVGLADBACH 27 228

5. místo

VLČÁCI SOPOTNICE 21 226

6. místo

SLAVOJ 9 222

CHLÁDCI 21 222

8. místo

FC PACO 21 208

9. místo

BARONI ZE SOPOTNICE 15 201

10. místo

FC BARCELONA 27 198

1.FC ŽÁCI 30 198

12. místo

NULOVÁ ŠANCE 15 195

1.FC BANÍK HAMPEJZ 30 195

14. místo

ACS 39 174

15. místo

DIBLÍCI 9 171

16. místo

FK VYSOKÉ MÝTO 30 169

17. místo

1. FC TURECKO 25 151

18. místo

MJM ZÁMRSK 18 143

19. místo

HALBI MISTROVICE 12 70