Početný zástup hráčů se rval o výhru v 11. kole Tip ligy. Všichni posbírali deset bodů, ale pak zaúřadoval Miroslav Záleský z Tisové.

Potřetí v řadě se na kuponu TIP ligy objevil zápas West Hamu United v sestavě s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. | Foto: ČTK

Fotbal je nádherná hra, o to víc je smutné, že kromě České republiky se všude jinde zápasy hrají. Ačkoli diváci do ochozů stadionů nemohou, rozhodně tipují, jaké budou výsledky. Stejně tak vytrvalí jsou i soutěžící v Tip lize a my děkujeme, že máme stále vaši přízeň. A jak dopadlo 11. kolo? Jelikož Miroslav Záleský byl neomylný v pomocné disciplíně odhadu gólů, tak si vystřelil prvenství. Dvě kola před koncem se do trháku dostal Tomáš Poslušný, když si vybudoval náskok devíti bodů.