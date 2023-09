Sváteční okresní fotbal: Čtyři semifinalisté okresního poháru jsou na světě

/OKRESNÍ FOTBAL/ Prosluněné sváteční odpoledne bylo pracovní pro některé fotbalové kluby z okresních soutěží Ústeckoorlicka. Konkrétně se to týkalo osmičky mužstev, která sváděla bitvy o postup do pohárového semifinále. Výsledkově to na většině hřišť bylo relativně jednoznačné.

Ilustrační foto. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy