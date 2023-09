/OKRESNÍ FOTBAL/ Fotbalisté Libchav kralují nejvyšší okresní soutěži pevnou rukou. O uplynulém víkendu naložili na domácím pažitu v očekávaném derby Kerharticím osm „kusů“ a připsali si šesté vítězství v řadě. Na stejném hřišti skončila o den později šňůra neporazitelnosti třetitřídního lídra z Verměřovic. V závěru článku najdete výsledky okresních mládežnických soutěží.

Libchavy vs. Kerhartice. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

V Libchavách se početné publikum dobře bavilo útočným fotbalem v podání domácích hráčů, kteří zejména ve druhém poločase soupeře rozebrali a dominantním představením potvrdili, že budou v přeboru jen těžko hledat rovnocenného konkurenta. Mohla by se jím stát choceňská rezerva, ta je aktuálně jenom dva body pozadu poté, co zvládla zápas v Rybníku, kde si rozhodující náskok vypracovala do poločasu. V příštím kole je na programu přímý střet o první flek na choceňském Parapleti a to bude souboj, který může do značné míry napovědět o budoucím vývoji celé soutěže.

Krajské fotbalové výsledky: obrat Horních Ředic ve šlágru proti Libišanům

Ani Sruby rozhodně neřekly poslední slovo. V duelu s Mistrovicemi sice záhy inkasovaly, to však pro ně bylo pobídkou, aby zrežírovaly výsledkový obrat, který ve druhé půli dokonal jejich ostrostřelec Lubomír Myšák. Po nevýrazném startu se zvedá se Dolní Dobrouč, zásluhou nadmíru povedeného druhého poločasu bodovala naplno v Brandýse nad Orlicí. Spokojenost zavládla po delším čase v Řetové, jednoznačné vítězství nad nebezpečnou Sopotnicí bylo možná až nad očekávání tamních fanoušků.

Poprvé od úvodního kola bodovali oba nováčci. Lichkovu se to povedlo v gólově bohatém duelu proti Žichlínku, ale protože domácí fotbalisté vedl v 18. minutě 3:0, tak z konečné remízy radostí do výšky asi neskákali. Tatenické béčko plichtilo v Albrechticích, tam se diváci gólového koření nedočkali ani jednou.

8. KOLO: Brandýs nad Orlicí – Dolní Dobrouč 0:3 (0:0). Branky: 48. Marek, 67. M. Falta, 74. Felgr. Řetová – Sopotnice 5:1 (1:1). Branky: 14. Nikieienko, 58. Müller, 60. Plačko, 64. vlastní (Šebrle), 65. Hladil – 36. Špaček. Libchavy – Kerhartice 8:2 (3:1). Branky: 11. a 14. Ráb, 33. Pavlák, 54. vlastní (Pirkl), 71. Boštík, 74. Šrom, 78. Lukeš, 87. Batrla – 12. Kukla, 61. Fischer. Sruby – Mistrovice 3:1 (1:1). Branky: 41. T. Zavřel, 59. a 86. Myšák – 7. Novotný. Lichkov – Žichlínek 3:3 (3:2). Branky: 3. Hildebrand z pen., 16. Bula, 18. Bednář – 30. J. Falta, 42. z pen. a 46. Antes. Rybník – Choceň B 2:4 (0:3). Branky: 54. Klazar, 64. Dvořák – 3. Synek, 29. Zamastil, 41. Houdek, 61. Baborák z pen. Albrechtice – Tatenice B 0:0 (0:0).

Do neděle 24. září vydržela fotbalistům Verměřovic neporazitelnost. Konkrétně do zápasu v Libchavách, kde během půlhodiny nabrali dvoubrankovou ztrátu, kterou v dalším průběhu dokázali jenom zkorigovat. Nadto dohrávali bez dvou vyloučených, takže tenhle výjezd nelze z jejich pohledu označit jinak než jako nepovedený. Nebyl to však jediný favorit, který v tomto kole zklamal. Rezervě FC Jiskra se to stalo dokonce doma a zcela nečekaně proti doposud nevýraznému Klášterci. Hostům v Červené Vodě vystřelil Pavel Sabota poločasové třígólové vedení a soupeř už výsledkové pohromě zabránit nedokázal.

Další hattrick víkendu zapsal Michal Čada a bylo do značné míry jeho zásluhou, že Helvíkovice se v dramatickém zápolení vypořádaly s Boříkovicemi a jsou nyní nejbližším pronásledovatelem lídra, nadto mají o jeden odehraný zápas méně. Což platí i pro Dolní Čermnou, i tento celek podstoupil přestřelku a v Kunvaldu ji opanoval díky tomu, že Robin Pecháček zachoval v nastaveném čase druhého poločasu pevné nervy při exekuci pokutového kopu.

8. KOLO: Libchavy B – Verměřovice 2:1 (2:0). Branky: 18. Kolář, 28. Barkóci – 83. J. Sklenář. ČK: 0:2 (78. Dušek, 90. + 3. Hynek). FC Jiskra 2008 B – Klášterec nad Orlicí 2:4 (0:3). Branky: 68. a 71. Roček – 17., 40. a 42. Sabota, 81. Rous. Dolní Třešňovec – Těchonín 2:1 (2:1). Branky: 42. Miko, 44. Borovský – 37. Majvald. Helvíkovice – Boříkovice 4:3 (2:2). Branky: 43., 45. a 60. Čada, 67. Škorpil – 17. Borovička, 34. a 70. Stránský. Kunvald – Dolní Čermná 3:4 (2:2). Branky: 6. a 28. Moudrý, 67. Křen – 23., 34. a 61. Bednář, 90. + 1. Pecháček z pen. Žamberk B – Rudoltice 0:0 (0:0). Černovír volný termín.

Okresní soutěže mládeže