OKRESNÍ FOTBAL: Libchavy nasázely půltucet do sítě Rybníku a podle předpokladů si upevnily pozici na špici tabulky nejvyšší okresní soutěže. Krok s nimi drží Sruby, ani ty neměly s dalším vítězstvím podstatnější problémy. V trojce potvrdily aktuální formu Verměřovice, na záda jim dýchá rezerva FC Jiskra 2008, která si poradila s Dolní Čermnou, byť hrála celý druhý poločas v deseti. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních mládežnických soutěží.

Ilustrační foto.

Ze silného libchavského útoku se tentokrát vytáhl Richard Ráb, který se prosadil čtyřikrát, dominance favorita byla nakonec vyjádřena půltuctem branek a soupeř neměl naději, a to tím spíše, že půl hodiny dohrával v početním oslabení. Fotbalistům ze Srubů dopomohl ke čtvrtému vítězství v sezoně nejprve sám tatenický nováček vlastním gólem, potom už pálili ostrými samotní domácí hráči, jejichž výhru završil dvěma „slepenými“ zásahy po hodině hry Lubomír Myšák. Vzájemný střet Libchav a Srubů v následujícím kole bezesporu slibuje kvalitní okresní fotbalový zážitek…

O tomto víkendu se docela dařilo hostujícím mužstvům. Kromě Libchav si plný ranec bodů z cizího hřiště odvezlo také choceňské béčko, kdy přehrálo nováčka z Lichkova. Hattrick Pavla Tomáška zařídil Dolní Dobrouči možná až nečekaně přesvědčivé vítězství v Mistrovicích. A z venkovního úspěchu se radovaly také Kerhartice, které si v Řetové postupně vybudovaly tříbrankový náskok, který se domácí sice snažili zlikvidovat a pokoušeli se o stíhací jízdu, jenže na nic více než na zdramatizování koncovky jim to nestačilo.

Na výhru měl políčeno rovněž Žichlínek v Albrechticích, ovšem jednak tam promarnil dvougólové vedení a navíc mu nepomohlo ani to, že domácí Kollert byl v 58. minutě vyloučen. Domácí totiž i v deseti lidech vyrovnali a vícekrát se stav nezměnil. V Brandýse nad Orlicí diváci tleskali Vlastimilu Bubnovi, protože úspěch tamních fotbalistů v duelu se Sopotnicí byl především zásluhou jeho tří přesných zásahů.

6. KOLO: Brandýs nad Orlicí – Sopotnice 3:1 (1:0). Branky: 14., 71. a 86. Buben – 51. Špaček. ČK: 0:1 (89. Kubišta). Řetová – Kerhartice 2:3 (0:2). Branky: 71. Chadima, 87. Nikieienko – 7. a 63. Bohunek, 16. Fischer z pen. Rybník – Libchavy 0:6 (0:2). Branky: 14. z pen., 53., 68. a 74. Ráb, 42. Pavlák, 73. Popel. ČK: 1:0 (61. A. Novotný). Lichkov – Choceň B 1:4 (1:3). Branky: 14. Doleček – 4. a 42. Šabata, 32. Vatrala, 59. Gronych. Albrechtice – Žichlínek 2:2 (0:2). Branky: 51. Boščík, 66. Krystl – 33. Antes z pen., 43. Stasiowski. ČK: 1:0 (58. Kollert). Mistrovice – Dolní Dobrouč 0:3 (0:1). Branky: 22., 62. a 80. Tomášek. Sruby – Tatenice B 4:0 (2:0). Branky: 29. vlastní (Knápek), 43. Krýda, 60. a 62. z pen. Myšák.

Vedoucí Verměřovice neměly cestu za vítězstvím v Kunvaldu vůbec snadnou a soupeř jim to hodně znepříjemnil, definitivní pojistka padla v 86. minutě, ale roli favorita nakonec zvládly a pokračují na prvním místě. Složité to mělo také béčko FC Jiskra 2008, v domácím prostředí v Červené Vodě přišlo v závěru prvního poločasu o vyloučeného Dzuru. Nenechalo se tím však rozhodit, po změně stran odskočilo na 3:0 a zaskočený rival z Dolní Čermné stačil pouze korigovat. Obrat z 0:2 na 3:2 zrežírovali fotbalisté Černovíru v souboji s Rudolticemi. Atraktivní přestřelka byla k vidění v Dolním Třešňovci, zejména ve druhém poločase to tam vypadalo jako u Verdunu.

6. KOLO: Kunvald – Verměřovice 1:3 (1:2). Branky: 38. Moudrý – 2. Nastoupil, 44. Hynek, 86. Vacek. FC Jiskra 2008 B – Dolní Čermná 3:1 (1:0). Branky: 14. a 67. Pasker, 47. Kolbe – 71. Žabka. ČK: 1:0 (45. Dzura). Boříkovice – Klášterec nad Orlicí 5:2 (1:0). Branky: 20. a 54. Stránský, 51. Večeř, 65. Maleček, 73. Toman – 85. Fišer, 90. Hebr. Žamberk B – Těchonín 2:0 (1:0). Branky: 17. Chládek, 84. Kmeť. Černovír – Rudoltice 3:2 (1:2). Branky: 41. Ježek, 50. Zahradník, 70. Bechynka – 23. a 26. Rek. ČK: 0:1 (85. Chlebníček). Dolní Třešňovec – Libchavy B 7:3 (2:1). Branky: 29. a 57. Bohuněk, 58. a 87. Komárek, 6. Netek, 65. Mizerák, 85. Sita – 29. a 68. z pen. Kovář, 78. Ráb. Helvíkovice volný termín.

DOHRÁVKA 4. KOLA: Žamberk B – Libchavy B 3:0 (3:0). Branky: 4. a 11. Chládek, 41. Lang.

