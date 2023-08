Úvodní kolo mistrovských fotbalových soutěží OFS Ústí nad Orlicí znamenalo první várku práce rovněž pro Disciplinární komisi Okresního fotbalového svazu. A hned měla napilno, řešila pět případů vyloučených hráčů a v souhrnu mezi ně rozdělila zastavení závodní činnosti na patrnáct zápasů.

Černovír vs. Libchavy B. | Foto: Jan Švejkar

Nejhůře před tribunálem dopadl Matěj Fater z Černovíru, který v závěru utkání okresní III. třídy proti Libchavám B udeřil protihráče prudce loktem v souboji o míč (jak to stojí v oficiálním zápise o utkání). Komusi mu za toto provinění klasifikované jako surová hra vyměřila stopku na pět soutěžních utkání, takž jej čeká více než měsíční nucena fotbalová pauza.

Ve třech následujících zápasech bude Helvíkovicím chybět zkušený Zbyněk Škorpil. Disciplinárka jej takto „odměnila“ za jeho výlevy vůči rozhodčímu Rambouskovi v zápase III. třídy proti Rudolticím. Rovněž Jan Hartig z Dolní Dobrouče si v duelu okresního přeboru proti Sopotnici neodpustil vůči sudímu Nováčkovi použití slov za hranicemi slušnosti i fotbalových norem a trest je stejný jako v předešlém případě: tři utkání stopka.

A do třetice stejná výše trestu, od disciplinárky s třízápasovým „flastrem“ odešel i Leoš Klazar z Rybníku. Samo o sobě by vyloučení po dvou napomenutích takovou „pálku“ určitě neznamenalo, jenže vdaném případě tento fotbalista „proměnil“ podmínku, kterou si nesl z jarní části sezony, takže mu to komise sečetla všechno dohromady.

Jedno kolo si odpočine libchavský Jaroslav Blažek, druhou žlutou a tím pádem i červenou kartu si prohlédl zblízka v nastaveném čase druhého poločasu zápasu v Albrechticích u Lanškrouna.