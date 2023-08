/OKRESNÍ FOTBAL/ Fanoušci se dočkali startu nového ročníku okresních fotbalových soutěží. A hned premiéra ukázala, že nás čeká sezona nesporně zajímavá. Vždyť například choceňské béčko, které na jaře do posledního kola bojovalo o postup do I. B třídy, padlo na začátek s tatenickým nováčkem. V trojce se zase po sestupu rychle probrala Dolní Čermná a nebyla daleko od tohoto, aby odstartovala soutěž dvouciferným nákladem do sítě soupeře.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Nováčkům se na úvod vůbec dařilo, protože kromě Tatenice naplno bodoval rovněž Lichkov, který si díky nadmíru povedenému druhému poločasu vyšlápl na Řetovou. Komu se naopak nedařilo, to byly Libchavy, jež se po dlouhých letech působení v kraji objevily v okresním přeboru a hned zkraje poznaly, že to v něm nebudou mít jednoduché. Pokažený nástup do druhé půle v Albrechticích jim znemožnil bojovat o lepší výsledek, naopak domácí fotbalisté mohou být s premiérou navýsost spokojeni.

Překvapení úvodního kola? Na toto označení aspiruje výhra Sopotnice v Dolní Dobrouči, která nebyla na svém trávníku moc zvyklá ztrácet a nadto se ještě neprosadit střelecky. Také Žichlínek asi před cestou do Srubů v plný zisk spíše tajně doufal, než otevřeně věřil, když se mu však náramně povedl první poločas, nenechal si vítězný start vyrvat z rukou. Přesvědčivé výhry zapsaly Mistrovice a Brandýs nad Orlicí, v těchto případech se o nečekaných výsledcích mluvit nedá.

2. KOLO: Lichkov – Řetová 3:0 (0:0). Branky: 53. Bula, 61. Kořínek, 76. Merta. Mistrovice – Kerhartice 4:1 (1:1). Branky: 10. a 90. Stejskal, 50. Nastoupil, 76. Dvořáček – 17. Kukla. Sruby – Žichlínek 1:3 (0:3). Branky: 60. Šeda – 2. Krejčiřík, 26. Paukert, 37. Tesař. Albrechtice – Libchavy 3:1 (1:0). Branky: 4. a 48. Svoboda, 46. Marek – 82. Ráb. ČK: 0:1 (90. + 3. Blažek). Tatenice B – Choceň B 4:3 (1:3). Branky: 39. Chládek, 51. a 65. Rotter, 68. Doležal – 13. a 43. Dostál, 34. Sloup. Dolní Dobrouč – Sopotnice 0:2 (0:0). Branky: 75. Macek, 84. Vojtíšek. ČK: 1:0 (77. Hartig). Brandýs nad Orlicí – Rybník 4:0 (2:0). Branky: 17., 33. a 50. Vrabec, 80. Kudrna. ČK: 0:1 (88. Klazar).

Devítigólovým nášupem otevřel nový soutěžní ročník ve III. třídě celek Dolní Čermné a na místě je otázka, jestli je to signálem, že se bude hlásit o rychlý návrat do nejvyšší okresní soutěže. To ukážou až další kola, protože Klášterec mu nyní nebyl vážným soupeřem. Dařilo se všem třem rezervním týmům v okresní trojce, byť zejména FC Jiskra 2008 proti Dolnímu Třešňovci a libchavské béčko proti Černovíru měly putování za třemi body hodně kostrbaté, ale ve finále bylo nejtěsnějším poměrem branek vždy úspěšné. Že se bude helvíkovický kanonýr Michal Čada opět hlásit o čelo střeleckých statistik, to předvedl názorně hattrickem do branky Rudoltic. Ostrými se pálilo rovněž v Boříkovicích, tam to ovšem ani jednomu z rivalů na výhru nestačilo.

2. KOLO: Boříkovice – Verměřovice 3:3 (2:2). Branky: 30. a 41 z pen. Borovička, 84. Švéda – 4. a 59. J. Sklenář, 26. Hynek. Helvíkovice – Rudoltice 4:1 (2:1). Branky: 22. Pešek, 45., 60. a 75. Čada. ČK: 1:0 (65. Škorpil). FC Jiskra 2008 B – Dolní Třešňovec 2:1 (2:0). Branky: 9. Dzura, 24. Ďuriš – 54. Hajzler. Žamberk B – Kunvald 4:1 (1:1). Branky: 13. Miljevič, 65. Hauptmann, 70. J. Huška, 73. Chládek – 36. Trejtnar. Černovír – Libchavy B 1:2 (0:1). Branky: 88. Hartman – 20. Horníček, 48. Václavek. ČK: 1:0 (87. Fater). Klášterec nad Orlicí – Dolní Čermná 2:9 (0:5). Branky: 48. Králík, 82. Faltus – 7. a 33. Slodičák, 73. a 89. L. Marek, 11. Pecháček, 18. Hyhlík, 45. Hymr, 47. Mikula, 90. Bednář.

Těchonín volný termín.