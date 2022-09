Ve druhé třídě poprvé narazil Žichlínek, a to velmi překvapivě, protože na domácím trávníku nestačil na nováčka z Kerhartic. Hostům stačil jediný zásah do černého, domácí zůstali na střeleckém suchu. Ani Mistrovice čtvrtý vítězný korálek nepřidaly, přičemž v duelu s choceňským béčkem se zdálo, že si nepřipíšou ani bod. Díky svému úsilí ve druhém poločase však zlikvidovaly dvougólové manko, vyrovnal Tomek tři minuty před koncem.

Vysokomýtský trenér Dvořák: Naše hra vypadá hezky, ale je neúčinná

Do čela se díky skóre posunula Dolní Dobrouč, která doma sedmi góly smetla Rybník prožívající hodně krušný začátek soutěže. Sruby vyrukovaly proti České Třebové a podobně jako nedávno s Chocní se znovu dostaly těžce do mínusu. Tentokrát to díky hattricku Poláška bylo 0:3 a i když se domácí v koncovce znovu pokoušeli o spásu, tak tentokrát bylo příliš pozdě.

5. KOLO: Verměřovice – Albrechtice 0:1 (0:0). Branka: 47. Kužílek. Mistrovice – Choceň B 2:2 (0:2). Branky: 47. Krejčí, 88. Tomek – 1. Šabata, 23. Nováček. Žichlínek – Kerhartice 0:1 (0:0). Branka: 58. Kalousek. Sruby – Česká Třebová B 2:3 (0:2). Branky: 80. Jiráský, 87. Myšák z pen. – 8., 28. a 72. Poláček. ČK: 0:1 (86. Sklenář). Dolní Dobrouč – Rybník 7:0 (2:0). Branky: 20. Smíšek, 24. Vacek, 54. Tomášek, 60. Brabec, 76. Zastoupil, 77. a 88. Falta. Řetová – Brandýs nad Orlicí 1:1 (0:0). Branky: 70. Bače – 59. Buben. Sopotnice – Dolní Čermná 2:1 (0:1). Branky: 47. Jiroušek, 80. Pánik – 2. Slodičák. ČK: 1:0 (90. Pánik).

Ve III. třídě se dosud stoprocentní Lichkov a FC Jiskra 2008 B obraly ve vzájemném střetnutí o body, když domácí vedli po čtvrthodině o dva góly, ale náskok neudrželi. Na čele je tak dostihla rezerva Žichlínku. Neporažený je stále Černovír, teď si na domácím hřišti v Ústí nad Orlicí „pošmákl“ na Kunvaldu, kterému naložil půltucet. Bez bodového zisku zůstávají jenom poslední Rudoltice, nevedlo se jim ani v Těchoníně.

Vysokomýtské oslavy v rytmu kanonády. I Letohrad na podtrženou jedničku

5. KOLO: Dolní Třešňovec – Žichlínek B 0:1 (0:0). Branka: 59. O. Stasiowski. Helvíkovice – Žamberk B 1:2 (1:1). Branky: 35. Škorpil – 40. Plundra, 66. Tinka. ČK: 0:1 (82. Bednařík). Lichkov – FC Jiskra 2008 B 2:2 (2:1). Branky: 5. vlastní (Skoták), 14. Merta – 36. Skoták, 77. Dušek. Černovír – Kunvald 6:0 (2:0). Branky: 3. V. Novák, 44. D. Novák, 52. Rybka, 78. Bechynka, 80. Hartman, 83. Svatoš. Těchonín – Rudoltice 3:0 (2:0). Branky: 31. a 34. Škůrek, 62. Turner. Klášterec nad Orlicí – Libchavy B 1:1 (0:0). Branky: 67. M. Fišer – 89. Síč. Tatenice B – Boříkovice 3:0 (0:0). Branky: 56. P. Soukop, 58. Doležal, 83. F. Soukop.