Že o výsledku utkáních ve Srubech nebude žádných pochybností, to bylo zřejmě hned po pár minutách, neboť kanonýr Lubomír Myšák dvěma góly rozjel utkání do předpokládaných kolejí. A jelikož se jeho spoluhráči nechtěli nechat zahanbit, byla z utkání především ve druhém poločase pouze otázka výše skóre, jež se nakonec zastavilo na „osmičce“. Mimochodem aktuální průměr vstřelených branek vedoucího mužstva tabulky činí 5,4 na zápas a tomu se skutečně těžko konkuruje. Publikum v hledišti se fotbalem dobře bavilo.

Z pronásledovatelů se dařilo Mistrovicím. Ty neměly příliš mnoho práce s choceňským béčkem, které úvod ročníku zastihl v bídné formě a společně s nováčkem z Černovíru zůstává čekatelem na vítězství. Černovír padl v Rybníku, domácí tam zápas zlomili na svoji stranu dvěma zásahy v posledních dvaceti minutách. Nutno zdůraznit, že rybnické výkony jsou malou senzací, připomeňme, že tenhle mančaft se na jaře zachránil s pomocí všech svatých a jen díky nezájmu týmů ze III. třídy o postup. A najednou se vyšplhal na třetí místo a jeho ofenzíva je druhá nejlepší po Srubech. Dějí se nám to v přeboru panečku věci…

Poprvé na podzim se vítězný pokřik rozlehl lichkovskou kabinou, neboť Tatran si poradil s Žichlínkem, což je také výsledek z nůše těch nečekaných. Hosté poprvé inkasovali hned zkraje utkání, navíc je po pětadvaceti minutách oslabil Trnečka vyloučený za kritiku rozhodčího a absence muže v poli se na jejich projevu podepsala, takže s nepříznivým vývojem nedokázali nic podstatného udělat.

Po delší době se hrálo sousedské derby mezi Řetovou a Sloupnici, na hřišti na Mandlu se sešlo na 200 diváků. A ti viděli vše podstatné, co se gólového přísunu týče, do poločasu, po pauze byla úporná snaha obou rivalů překlopit misky vah pro sebe marná. Také v Kerharticích padly všechny branky v úvodní části, jen s tím rozdílem, že domácí se prosadili dvakrát a stačilo jim to na plný zisk v souboji s nováčkem z Králík a Červené Vody. Další atraktivní a do posledních sekund napínavý souboj se hrál v Sopotnici, domácí byli o gól šťastnější než protivník z Brandýsa nad Orlicí a hubený náskok uhájili do posledního hvizdu.

TOP střelci okresního přeboru: Lubomír Myšák (Sruby) 15, Dominik Stejskal (Mistrovice) 6, Vlastimil Buben (Brandýs nad Orlicí) 5, Tomáš Chadima, Filip Vašina (oba Řetová) a Michal Pavelka (Žamberk) 4.

5. KOLO: Kerhartice – FC Jiskra 2008 B 2:1 (2:1). Branky: 12. a 37. Hanus – 34. Remiáš. Mistrovice – Choceň B 4:0 (3:0). Branky: 13. a 19. D. Stejskal, 44. a 49. Bartoň. Lichkov – Žichlínek 3:0 (2:0). Branky: 4. a 26. z pen. Šplíchal, 85. Hildebrand. ČK: 0:1 (25. Trnečka). Rybník – Černovír 4:2 (2:1). Branky: 21. a 43. Klazar, 73. Kareš, 86. Novotný – 35. Petscher, 61. Hartman. ČK: 0:1 (90. Fater). Řetová – Sloupnice 1:1 (1:1). Branky: 12. T. Chadima – 42. Karlík. Sruby – Žamberk B 8:1 (3:0). Branky: 2., 12. a 75. Myšák, 25. z pen. a 73. M. Chadima, 52. Podmajerský, 54. Šeda, 66. Dolníček – 61. Pavelka. Sopotnice – Brandýs nad Orlicí 3:2 (2:1). Branky: 19. Špaček, 45. Syrový, 68. Jariš – 15. Novotný, 71. Buben.

Dolní Čermná vyhrála ve III. třídě čtyřikrát za sebou a nic nemělo bránit tomu, aby na šňůrku navlékla pátý korálek. Proti se však postavil soupeř z Boříkovic, který je známý nevyrovnaností svých výkonů. A tentokrát se předvedl v lepším světle, hattrick Aleše Moravce byl základním stavebním kamenem jeho překvapivého úspěchu. Ten je tím cennější, že hrály od 53. minuty v deseti bez vyloučeného kapitána Švédy, což svědčí o jejich obětavosti a nasazení, současně však také o tom, že favoritovi utkání nevyšlo ani zdaleka podle vlastních představ. A protože stoporcentní Verměřovice urvaly tři body v Dolním Třešňovci, je magnet následujícího kola nabíledni (Dolní Čermná vs. Verměřovice, sobota 14. září).

S vedoucí dvojici drží krok ještě libchavské béčko poté, co udrželo nejtěsnější vedení v souboji s Kunvaldem. A za zmínku stojí ještě měření sil mezi soupeři, pro které je každý bodový zisk svátkem a vítězství ještě vzácnější. Klášterec na ně proti Těchonínu sahal, vedl v průběhu druhé půle 3:1, ale silný finiš v podání hostů znamenal remízu, která asi nikoho úplně nenadchla.

TOP střelci III. třídy: Martin Bednář (Dolní Čermná) 8, Robin Pecháček (Dolní Čermná) a Petr Stránský (Boříkovice) 7, Daniel Hyhlík (Dolní Čermná), Michal Hynek (Verměřovice), Michal Štarman (Dolní Třešňovec) a Jakub Tejkl (Rudoltice) 6.

5. KOLO: Dolní Třešňovec – Verměřovice 1:2 (0:2). Branky: 49. Betlach – 33. Sklenář, 40. Ryšavý. Klášterec nad Orlicí – Těchonín 3:3 (1:1). Branky: 15. Honzák, 58. Sabota, 66. Bříza – 13. Juren, 69. Majvald, 87. Budiš. Libchavy B – Kunvald 2:1 (2:0). Branky: 41. Bašnik, 43. Ráb – 47. Moudrý z pen. Rudoltice – Helvíkovice 4:0 (2:0). Branky: 35. Tejkl, 39. a 51. Černohous, 71. Smejkal. Boříkovice – Dolní Čermná 5:3 (3:1). Branky: 3., 23. a 52. Moravec, 20. Stránský, 90. + 1. Krejčí – 21. Pecháček, 64. a 84. z pen. Formánek. ČK: 1:0 (53. Švéda). Albrechtice volný termín.

Okresní soutěže mládeže