/OKRESNÍ FOTBAL/ Ode všeho něco nabídlo víkendové pokračování okresních fotbalových soutěží. K vidění byly atraktivní a brankově bohaté zápasy, dramatické přestřelky, výhry vedoucích celků z Libchav a Dolní Čermné, ale bohužel také záležitosti na trávníky nepatřící. Disciplinární komise bude mít v následujícím týdnu mnoho práce a vzhledem k tomu, co stojí psáno v zápisech o utkání Rybník – Řetová resp. Libchavy B – Žamberk B, se dají opět očekávat pořádné „pálky“. Celkem o uplynulém víkendu padlo v okresních soutěžích devět červených karet.

Okresní fotbalové soutěže.

Libchavy se po studené sprše v Brandýse nad Orlicí vzpamatovaly a domácí vystoupení proti Lichkovu zvládly, byť se jejich očekávané vítězství rodily v bolestech a horké kaštany z ohně tahali osvědčení kanonýři Ráb s Pavlákem teprve v závěrečné dvacetiminutovce. Parádní představení má za sebou druhá Dolní Dobrouč, do sítě nevyzpytatelných Srubů nasázela půltucet gólů, Ondřej Václavek se pod exhibici podepsal čistým hattrickem. Na svoje podzimní výkony si konečně vzpomněli v Mistrovicích, na půdě nebezpečné Sopotnice odehráli hosté druhý poločas z říše snů.

Hodně pozornosti bylo po minulém týdnu upřeno na brandýské fotbalisty a ti sahali v Kerharticích po dalším vítězství. Vedli 2:0 a 3:1, jenže koncovka se jim vůbec nepovedla. Všechno vyvrcholilo v 90. minutě, kdy Novotný zahrál v šestnáctce rukou, viděl druhou žlutou kartu a domácí Bohunek z nařízené penalty stanovil výslednou dělbu bodů.

Tahákem kola bylo pochopitelně sousedské derby, na které se do Žichlínku vydalo tři sta fanoušků. A ti sledovali strhující úvod, během půlhodiny padly čtyři góly. Napřed ve skóre byli domácí fotbalisté, dvakrát se přitom prosadil nestárnoucí Pavel Stasiowski. Když nedlouho po zahájení druhé půle zvyšoval Doleček na 4:1, dostal Žichlínek duel definitivně pod svoji kontrolu. Ani na choceňském Parapleti nebylo o výsledku pochyb, domácí béčko přehrálo poslední Albrechtice rozdílem třídy.

Důležitý záchranářský souboj v Rybníku přinesl všechno podstatné v posledních patnácti minutách. Nejprve si za urážku asistenta rozhodčího vysloužil červenou kartu na lavičce sedící vystřídaný domácí gólman Wendlig. Hosté z Řetové potom v rychlém sledu dvakrát skórovali a rozhodli zápas, načež se po závěrečném hvizdu další rybnický hráč Kareš pustil sprškou vulgarit do rozhodčího Pinkavy. Takže další červená a disciplinárka bude mít co projednávat. A bohužel to není jediný případ tohoto víkendu.

17. KOLO: Libchavy – Lichkov 3:1 (1:0). Branky: 23. Batrla, 80. Pavlák, 90. Ráb – 74. Hildebrand. Žichlínek – Tatenice B 4:1 (3:1). Branky: 6. Zahradník, 8. a 31. Stasiowski, 55. Doleček – 16. Štrbík. Kerhartice – Brandýs nad Orlicí 3:3 (1:1). Branky: 63. Bartoš, 77. Janota, 90. + 1. Bohunek z pen. - 33. Hanzl, 46. Buben, 70. Kudrna. ČK: 0:1 (90. Novotný). Rybník – Řetová 0:2 (0:0). Branky: 80. Chadima, 84. Vašina. ČK: 2:0 (77. na střídačce Wendlig, po skončení utkání Kareš). Dolní Dobrouč – Sruby 6:1 (4:1). Branky: 37., 41. a 49. Václavek, 6. a 82. Marek, 33. M. Falta – 31. Myšák. Sopotnice – Mistrovice 0:4 (0:0). Branky: 55. D. Stejskal, 71. a 78. Krejčí, 90. Bartoň. Choceň B – Albrechtice 5:0 (1:0). Branky: 43. a 84. Vatrala, 67. Zamastil, 67. Synek, 70. Netolický.

V postupové přetahované ve III. třídě nezaváhala vedoucí Dolní Čermná, byť měla s Boříkovicemi nečekané starosti. Dva góly „do šatny“, po jednom v každém poločase, jí však na předpokládané vítězství stačily. Přímý střet o druhé místo viděli diváci v „Turecku“ a nutno říci, že s ne úplně očekávaným průběhem. Ne snad, že by verměřovická výhra byla nutně takovou senzací, její výše je však pozoruhodná, do sítě rezervy FC Jiskra 2008 padlo šest míčů. Hosté dohrávali v deseti lidech a soupeři nedokázali čelit.

Duel béček Libchav a Žamberka by byl za normálních okolností divácky atraktivní, deset gólů ostatně v zápasech nepadá každý den. To by se však v závěru hrací doby nesměla v ruce sudího Juřici objevit třikrát červená karta. Nejprve pro autora tří libchavských branek Rába, následně po náhradníka Koupila a trenéra Blažka, ve všech případech za urážky rozhodčích… Hosté rozhodli utkání třemi zásahy v rozmezí 75. a 79. minuty.

17. KOLO: Verměřovice – FC Jiskra 2008 B 6:1 (2:1). Branky: 7. Krulikovský, 23. Dušek, 50. Chuluuntsetseg Davaajau, 56. J. Smejkal, 75. Nastoupil, 83. Ryšavý – 45. Bednář. ČK: 0:1 (69. Žabka). Dolní Čermná – Boříkovice 2:0 (1:0). Branky: 42. Slodičák, 89. Formánek. Těchonín – Černovír 1:3 (1:1). Branky: 37. Turner – 40. Hartman, 60. Fater, 63. Saletnik. ČK: 0:1 (16. Petscher). Libchavy B – Žamberk 4:6 (2:1). Branky: 10., 33. a 81. Ráb, 70. Provazník – 44. a 78. Kmoch, 75. z pen. a 79. Pavelka, 51. Chládek, 66. Huška. ČK: 3:0 (88. Ráb, 88. ze střídačky Koupil, 88. trenér Blažek). Dolní Třešňovec – Kunvald 4:0 (0:0). Branky: 73. a 85. Richtr, 67. Betlach, 80. Hajzler. Klášterec nad Orlicí – Helvíkovice 1:3 (1:2). Branky: 6. Honzák – 41. Dvořák, 45. Čada z pen., 78. Menzel. ČK: 1:0 (35. Jireš). Rudoltice volný termín.

