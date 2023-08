Sopotnice také podruhé za tři body. Libchavské probuzení odskákal Brandýs

OKRESNÍ FOTBAL: Dvě kola stačila a ze čtrnáctky účastníků nejvyšší okresní soutěže fotbalistů zbyl jediný se dvěma výhrami na kontě. Že to bude zrovna celek ze Sopotnice, to by asi předpokládal málokdo, je to však po zásluze, vždyť navíc jako jediný ještě neinkasoval. Ve III. třídě braly druhá vítězství Helvíkovice a rezerva FC Jiskra 2008.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Švejkar