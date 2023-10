/OKRESNÍ FOTBAL/ Ani Libchavy, jakkoli vypadaly v posledních kolech neohrozitelně, neprožijí všechny zápasy v nejvyšší okresní soutěže na procházce růžovým sadem. V bitvě proti Sopotnici vedoucí celek tabulky dokonce významně koketoval s porážkou, kterou odvrátil v poslední možnou chvíli. I tak ovšem zapsal podruhé na podzim bodovou ztrátu. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních soutěží mládeže.

Ilustrační foto.

Do Libchav přišlo na očekávané derby skoro tři sta diváků (!) a nebylo divu, o mistrovské body se mezi těmito dvěma obcemi bojovalo po velmi dlouhé době, asi jen pamětníci dali dohromady, kdy se tak stalo naposledy. Sopotnice střídá v sezoně lepší okamžiky s horšími, před týdnem doma přenechala všechny body Rybníku a neměla být pro rozjetého soupeře zásadní překážkou. Derby je však derby a v něm platí jiné zákonitosti. A nebýt toho, že domácí mají ve svém středu Richarda Rába, který ve druhé minutě nastaveného času proměnil pokutový kop, zrodila by se prvořadá senzace. I tak lze v každém případě mluvit o překvapení a Sopotničtí předvedli, že při bojovném zodpovědném výkonu není nutno souboj s favoritem vzdávat dopředu.

Šanci přiblížit se vedoucímu mužstvu tabulky využila Dolní Dobrouč, která neměla s Řetovou na jejím hřišti vůbec žádné slitování. Vyhrála pošesté za sebou, z minulých dvou střetnutí má brankový poměr 17:2! Naopak choceňské béčko bralo v Kerharticích pouze bod, částečným vysvětlením může být skutečnost, že hrálo hodinu v deseti bez Nováka vyloučeného za „záchrannou brzdu“. Přesto hosty ztráty vítězství mrzela, soupeř srovnal v poslední minutě.

Deváté dějství se neslo ve znamení remíz, na čtyřech stadionech se body dělily. Kromě těch zmíněných to bylo ještě v Brandýse, který plichtil s Mistrovicemi, a rovněž v Rybníku, kde nepoznalo vítěze měření sil proti Žichlínku.

Vítěze, a to jednoznačného, naopak mělo klání ve Srubech, domácí celek nasázel Albrechticím půltucet branek, o čtyři z nich se postaral Lubomír Myšák. Na programu byl také střet nováčků soutěže, jejichž bodová konta jsou zatím hodně nuzná, jak Lichkov, tak Tatenice neokusily radost z výhry od poloviny srpna. Nyní se to ve vyrovnaném a až do konce dramatickém duelu podařilo hráčům Lichkova a po „desítce“, kterou nafasovali minule v Dolní Dobrouči, zažili daleko příjemnější emoce.

TOP střelci OP: Ráb (Libchavy) 18, Myšák (Sruby) 15, Marek (Dolní Dobrouč) 8, Macek (Sopotnice) 8, Pavlák (Libchavy) 8.

10. KOLO: Brandýs nad Orlicí – Mistrovice 1:1 (0:1). Branky: 75. Hanzl – 17. Stejskal. Řetová – Dolní Dobrouč 0:7 (0:3). Branky: 2. a 78. Matějíček, 6. a 74. Václavek, 43. a 79. Marek, 50. Zastoupil. Libchavy – Sopotnice 2:2 (1:2). Branky: 26. a 90. + 2. z pen. Ráb – 30. Špaček, 42. Macek. Lichkov – Tatenice B 2:1 (2:1). Branky: 2. Šplíchal, 38. Hildebrand – 9. Šembera. Sruby – Albrechtice 6:1 (4:0). Branky: 12., 30., 61. a 86. Myšák, 10. Šeda, 44. T. Zavřel – 60. Prokop. Kerhartice – Choceň B 1:1 (0:1). Branky: 90. Kaláb – 5. Vatrala. ČK: 0:1 (30. Novák). Rybník – Žichlínek 1:1 (1:1). Branky: 2. Novotný – 34. Tesař. ČK: 1:0 (89. Synek).

Vedoucí umístění v okresní trojce si podle předpokladů podržely Verměřovice, s Těchonínem si poradily relativně kontrolovaně. A za nimi už je šestibodová mezera. Sice ovlivněná tím, že nejbližší pronásledovatelé lídra mají o odehraný zápas méně, ale i tak je pozice lídra luxusní.

Druhá Dolní Čermná zachraňovala v závěru bod na půdě libchavského béčka, průběžně třetí jsou Helvíkovice, které strhly na svoji stranu neskutečnou přestřelku s Černovírem. Hostující Petr Petscher hattrickem držel svému týmu dlouho naději na slušný výsledek, ale Michal Čada dal ještě o gól více a tři body zůstaly doma. Helvíkovické výkony zasluhují pozornost minimálně proto, že nejmladší člen jejich sestavy byl ročník 1989, devět z jedenácti členů základů se narodilo v 70. letech a do hry zasáhli tři padesátníci…

Za zmínku stojí ještě derby mezi rezervou FC Jiskra 2008 a Boříkovicemi. Do Červené Vody přišlo na tento souboj 160 fanoušků a jejich zážitek nebyl stoprocentní, protože se za 90 minut nedočkali fotbalového koření v podobě alespoň jedné vstřelené branky.

TOP střelci III. třídy: Čada (Helvíkovice) 13, Hynek (Verměřovice) 9, Bednář (Dolní Čermná) 8.

10. KOLO: Dolní Třešňovec – Rudoltice 1:1 (1:1). Branky: 28. Bohuněk – 33. Knápek. Libchavy B – Dolní Čermná 2:2 (2:1). Branky: 20. Provazník, 26. Motyčka – 44. Pecháček, 83. Bednář. Verměřovice – Těchonín 3:0 (1:0). Branky: 22. Černohous, 54. a 79. Hynek. Kunvald – Klášterec nad Orlicí 3:2 (3:1). Branky: 14. a 23. Junk (obě z pen.), 42. Kopecký – 38. Sabota, 88. Bartoněk. Helvíkovice – Černovír 7:5 (4:2). Branky: 12. z pen., 16., 49. a 60. Čada, 22. Fencl, 36. Procházka, 76. Kovanda – 9. a 31. Bouška, 50., 65. a 86. Petscher. ČK: 0:1 (90. + 2. Fater). FC Jiskra 2008 B – Boříkovice 0:0 (0:0). Žamberk B volný termín.

Okresní soutěže mládeže