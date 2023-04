„Z mého pohledu to bylo náročné utkání především kvůli těžkému terénu. Z hlediska týmového výkonu jsme první poločas absolutně ovládli. Kerhartice nedokázaly reagovat na naše rychlé průniky a kombinační hru, kdy jsme se snadno dostávali do přečíslení a ke gólům. Většinu okének v obraně jsme využili ke skórování, s čímž jsme samozřejmě všichni spokojeni,“ vrací se osmadvacetiletý fotbalista k vydařenému vystoupení.

„První gól padl po standardní situaci, kdy Ivo „Henry“ Matějíček vyhrál souboj ve vápně a já z dvojky na dlouhou nohu uklidil míč do sítě. Další branka padla po nakopnutém míči, kdy došlo k prodloužení ve středu pole, následně jsem prošel středem a zakončil podél gólmana. Třetí zásah byl poměrně jednoduchý, šlo o pokutový kop, na ten jsem si věřil a poslal ho k pravé tyči,“ popisuje Marek Falta svůj hattrick.

Jak bylo zmíněno, v pořadí střelců okresního přeboru II. třídy je nyní druhý, když ztrácí pět gólů na Lubomíra Myšáka ze Srubů. Z čehož plyne, že v klubu skutečně je především od střílení branek. „V Dolní Dobrouči se mi nějaké hattricky povedly, dokonce i čtyři branky na podzim v Řetové, což byl můj zatím nejvydařenější zápas. V současné době už to tak cítím, že klukům musím pomoci v utkání střílením gólů. Hlavně se však snažím najít nejlepší řešení pro tým, dost často volím i zbytečně přihrávku, jelikož to mám v sobě zakořeněné. Dříve jsem hrával na pozici „šestky“, tedy defenzivního záložníka. Momentálně se však snažím využívat především své rychlosti a střílet a připravovat branky tak, aby naše mužstvo bylo úspěšné a mohli jsme si dát s radostí po zápase pivo,“ říká o sobě hráč, který značnou část kariéry strávil v barvách ústecké Jiskry.

„Určitě se mi v minulosti podařilo dát pár hezkých branek, ale momentálně mám v hlavě tu z prvního jarního utkání proti Verměřovicím. Po rozehrání ve druhé půli jsme si dali několik rychlých přihrávek na soupeřově polovině na jeden dotek a nakonec jsem jednoduše zavěsil. Byla to velmi pohledná akce, kterou ocenili i naši kritičtí fanoušci,“ usmívá se Marek Falta.

Dolní Dobrouč patří do popředí tabulky okresního přeboru a aktuálně ztrácí ze čtvrtého místa šest bodů na vedoucí Českou Třebovou B, takže o motivaci má do dalšího pokračování sezony postaráno. „Momentálně jsme určitě spokojení, zatím se nám daří, na jaře jsme všechno včetně přípravných utkání vyhráli, porazili jsme i lanškrounské béčko. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co z toho nakonec bude. Určitě pomýšlíme na nejvyšší příčky, ale musí dojít k souhře okolností i zdraví v našem týmu. Hlavně se však chceme bavit fotbalem a užívat si ho,“ říká Falta.

V duelu s Kerharticemi nebyl jediný v dresu domácích, kdo se radoval z hattricku, stejně produktivní byl i jeho parťák Matouš Brabec. Nabízí se tedy otázka, zda mezi nimi na hřišti neproběhla interní soutěž, komu se podaří dát čtvrtou branku? „To ne, i když jednu šanci na čtvrtý gól jsem osobně zazdil. Spíše jsem se snažil Matoušovi nahrát, aby si ten třetí gól dal, jelikož slavil svoje devětadvacáté narozeniny. V závěru se to nakonec povedlo, za což jsem rád,“ řekl kanonýr Deníku.

Na závěr z jiného soudku. Jak vidí Marek Falta přetahovanou Slavie, Sparty a Plzně ve Fortuna:lize? Jak odhaduje boj o titul v české lize? „Momentálně se výkonnostně nejlépe jeví Sparta, ale myslím si, že teprve závěr ukáže, jak je na tom hlavně po psychické stránce. Z mého pohledu bude zlomové derby, pokud ho Slavia zvládne, tak si myslím, že titul půjde do Edenu. A to si i přeju, jelikož jsem fanoušek Slavie.“

Kromě dvojice Falta, Brabec se v minulém tole vytáhli také Roman Moudrý a Miroslav Křen, oba nastříleli hattrick a zařídil vítězství Kunvaldu v Helvíkovicích v okresní III. třídě. V mládežnických soutěžích nejvíce zazářil šestigólový dorostenec Adam Novotný (Semanín/Rybník).