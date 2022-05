Roman Špaček.Zdroj: archiv

Nejdříve k zápasu s Těchonínem. Jak ho hodnotíte z pohledu vašeho týmového i individuálního výkonu?

Z pohledu tabulkového postavení měl zápas vypadat na jednoznačnou záležitost, ale osobně jsem z něho měl trochu obavy. Po středeční dohrávce v Libchavách nás čekal třetí zápas v jednom týdnu. Věkový průměr našeho týmu je 45 let a regenerace probíhá pomaleji, k tomu se přidala absence několika zkušených hráčů. V utkání se soupeř brzy dostal do vedení, což také nebyl ideální scénář. Naštěstí se nám podařilo do poločasu skóre otočit. Druhá půle už byla plně v naší režii. Z duelu mám dobrý pocit. V Těchoníně jsem dříve působil, v těchto zápasech má motivace roste a celkově se mi na něj dlouhodobě daří.

Jak se narodily vaše tři gólové zásahy ve víkendovém utkání?

První branka byla hlavou po centru z pravé strany od Jardy Kovandy. Druhá trefa padla po dlouhém pasu Petra Procházky, kdy se mi podařilo obstřelit vyběhnutého gólmana. Třetí gól bylo doklepnutí odraženého míče z malého vápna po rohovém kopu.

Dosavadní průběh jarní části a výkony a výsledky Helvíkovic. Jaká je s nimi spokojenost?

Na jaře máme zatím s bilancí šesti výher a tři porážek. Podařilo se vyhrát derby v Žamberku, v domácím prostředí držíme jarní stoprocentní bodový zisk. V tomto směru panuje spokojenost. Co nás trápí, to je úzký kádr, což je dlouhodobý problém.

Hattrick nebo vyšší počet nastřílených branek v utkání, jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře? Jste v mužstvu od střílení gólů? Vzpomenete si na některé svoje zajímavé střelecké počiny z minulosti?

Většinou se mi v každé sezoně podaří nějaký zápas, že mi to tam, jak se říká, napadá. Takže tam ten hattrick je. Někdy se stane, že je to i vícekrát v soutěžním ročníku, před nedávnem proti Kunvaldu se mi podařilo skórovat čtyřikrát. Jinak na střílení branek máme v týmu hlavně útočníky Michala Čadu a Jaroslava Kovandu. Já hraji společně s Martinem Ulvrem středního záložníka a snažíme se jim hlavně šance připravovat. Na opravdu velké střelecké počiny v podobě pěti a více gólů v jednom zápase si nevzpomínám.

Jarní sezona vstupuje do závěrečné fáze. Na co v Helvíkovicích pomýšlíte ve zbytku jara? I na postup?

V dalším kole máme volný los, budeme tedy odpočívat. V posledních třech kolech hrajeme dvakrát doma, pokusíme se tedy potvrdit domácí jarní neporazitelnost a venku potrápit Kerhartice. V našich letech žádné ambice nemáme, natož postupové. Samozřejmě chceme zápasy vyhrávat a střílet branky, ,ale hlavně se bavit fotbalem. Potěšit diváky pěknou hrou, udělat si žízeň a po zápase si posedět a pokecat.

Kromě aktivního hraní se dlouho věnujete práci s mladými fotbalisty v Ústí nad Orlicí. Jak se v současné době daří ústecké mládeži?

U ústecké mládeže působím dvanáctým rokem, z toho třetí sezonu mám na starost ročníky 2008 a 2009. Loni v létě došlo ke spojení se Sokolem Libchavy v kategorii žáků, díky čemuž se rozšířila základna, vznikla větší konkurence a na hráčích je vidět výkonnostní posun. V následující sezoně 2022/2023 budeme pod novým názvem FK Orlicko hrát v žákovských kategorii vyšší soutěž. Ročníky 2010 a 2011 ligu mladších žáků a ročníky 2008 a 2009 divizi starších žáků. Společně se zkušeným trenérem Vladimírem Novákem starším budeme působit u kategorie 2009.

