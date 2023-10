/OKRESNÍ FOTBAL/ Očekávaný magnet víkendového programu nejvyšší okresní fotbalové soutěže svým nábojem nezklamal a jeho rezultátem je, že si Libchavy upevnily pozici na čele tabulky. Poděkovat za to musí především Richardu Rábovi, který dvěma trefami zařídil svému týmu na choceňském Parapleti tři body. Ve III. třídy napravily Verměřovice týden staré zaváhání a vrátily se na vítěznou vlnu. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresní mládežnické kopané.

Libchavští fotbalisté kralují podzimní části okresního přeboru. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Po bezbrankovém poločase otevřel Ráb krátce po návratu z kabin skóre, ale nervalo to ani pět minut a domácí Netolický vyrovnal. Podruhé se libchavský střelec prosadil čtvrt hodiny před koncem a na tento zásah rezerva odpověď nenašla. Hosté vyhráli posedmé za sebou a v tabulce se pod nimi začíná rozevírat výraznější bodová mezera.

Další událostí kola byla „desítka“, kterou fotbalisté Dolní Dobrouče načepovali do sítě Lichkova. Přitom to do poločasu z pohledu nováčka úplně tragicky nevypadalo, ale po změně stran domácí nastartovali tryskové motory a soupeř postupně kapituloval.

Krajské fotbalové výsledky: Překvápko! Horní Ředice prohrály v České Třebové

I některé další zápasy tohoto kola byly poměrně jednoznačné, i když pochopitelně zdaleka ne tak hladké jako v Dolní Dobrouči. Brandýs nad Orlicí vyhrál rozdílem třídy na tatenické půdě, kde se mu náramně povedla druhá půle. Žichlínek musí být za hladký skalp Řetové vděčný především Ondřeji Dolečkovi, který zapsal čistý hattrick. Také Mistrovice braly relativně kontrolovanou výhru nad Albrechticemi, zajímavostí zde bylo, že skóre utkání otevřel třiapadesátiletý Jaromír Stejskal.

Za největší překvapení odehraného mistrovského víkendu lze bezesporu označit výsledek ze Sopotnice, protože tamní fanoušci cestou na zápas rozhodně nepředpokládali, že by jejich tým ztratil body s nevýrazným Rybníkem. Podle předpokladů se však střetnutí vyvíjelo jenom do poločasu, po přestávce hosté během deseti minut překlopil brankový poměr na svoji stranu a soupeř nenašel žádný způsob, jak na tento šok zareagovat.

9. KOLO: Choceň B – Libchavy 1:2 (0:0). Branky: 55. Netolický – 50. a 76. Ráb. Sopotnice – Rybník 1:2 (1:0). Branky: 11. Macek – 58. Kareš z pen., 68. Petran. Kerhartice – Sruby 2:1 (1:1). Branky: 27. Bohunek, 78. Flídr – 34. Sklenář. Tatenice B – Brandýs nad Orlicí 0:4 (0:0). Branky: 47. a 65. Brzybohatý, 55. Buben, 88. Hanzl. Žichlínek – Řetová 4:0 (2:0). Branky: 31. Antes, 36., 52. a 62. Doleček. Mistrovice – Albrechtice 3:0 (2:0). Branky: 17. J. Stejskal, 21. a 77. Rada. Dolní Dobrouč – Lichkov 10:2 (3:2). Branky: 63., 86. a 88. K. Falta, 19. a 54. Marek, 20. Václavek, 31. Matějíček, 53. Felgr, 76. P. Falta, 79. Zastoupil – 25. Doleček, 42. Plodek.

Sváteční okresní fotbal: Čtyři semifinalisté okresního poháru jsou na světě

Tahákem III. třídy byl souboj vedoucími Verměřovic s Helvíkovicemi, které také aspirují na přední příčky. Nastoupily však bez nejlepšího kanonýra celé soutěže Michala Čady a tím byla jejich role ztížená. Projevilo se to hlavně po změně stran, kdy domácí dlouho vyrovnaný duel rázně rozhodli ve svůj prospěch. V průběžném pořadí mají nejblíže za sebou Dolní Čermnou, která nastříleným půltuctem branek přerušila rozlet Dolního Třešňovce. Nejdramatičtější souboj sledovalo publikum v Boříkovicích, padlo tam sedm branek a z výhry se radovali šťastnější hosté z Černovíru.

9. KOLO: Klášterec nad Orlicí – Žamberk B 0:4 (0:2). Branky: 26. a 69. Kmoch, 32. Miljevič, 75. Chlumecký. Verměřovice – Helvíkovice 4:1 (1:1). Branky: 20. Smejkal, 48. Toman, 58. J. Sklenář, 85. Ryšavý – 7. Kovanda. Dolní Čermná – Dolní Třešňovec 6:0 (2:0). Branky: 13., 32. a 56. Macháček, 49. Krudenc, 54. Bednář, 74. Slodičák. ČK: 0:1 (74. Miko). Těchonín – Libchavy 2:4 (0:2). Branky: 55. Majvald, 77. Brandejs – 5. a 21. Kletečka, 45. Kovář, 85. Motyčka. Rudoltice – Kunvald 5:0 (4:0). Branky: 8. Urban, 12. Jaroš, 36. Kostka, 40. Knápek, 46. Lichtenberk. Boříkovice – Černovír 3:4 (2:3). Branky: 34. Stránský, 38. vlastní (Svatoš), 64. Borovička z pen. - 3. a 7. Petscher, 36. Svatoš, 53. Hartman. FC Jiskra 2008 B volný termín.

