Novinek není mnoho. Jednou z nich je osamostatnění okresního přeboru dorostu, který nadále neorganizujeme ve spolupráci s OFS Svitavy. Vzhledem k tomu, že pro soutěže mládeže nemáme k dispozici dostatek kvalifikovaných rozhodčích, přistoupili jsme k proškolení oddílových. Podle mých informací jich je celkem šestadvacet, které budeme využívat tak, že budou řídit domácí zápasy svých klubů od dorostu po mladší žáky. Bývá to tak, že pokud nemáme delegovaného rozhodčího, pískají zápasy laici. My jsme je vyškolili, dovybavili základními věcmi, jako jsou píšťalky nebo karty, a samozřejmě doufáme, že se alespoň někteří z nich časem dají na skutečnou rozhodcovskou kariéru.

Teď dvě otázky z opačného ranku. S čím jste coby předseda OFS spokojen?

Osobně mám radost z toho, jak funguje celý výkonný výbor a jak pracují jednotlivé komise. To je základ, od něhož se odvíjí celá naše práce. A potom nesmím zapomenout na mládežnický fotbal. Opět nám totiž přibylo přihlášených družstev a zejména obsazení soutěží těch nejmenších fotbalistů, tedy kategorií bambíny a přípravek, je výborné.

A kde vás naopak obrazně řečeno tlačí bota?

Už jsem zmínil problematiku rozhodčích. Jejich počet pro naše okresní soutěže není dostatečný, nicméně je to otázka, která je akutní téměř ve všech okresech a krajích. Stejně tak nás trápí rostoucí projevy nesnášenlivosti a nevraživosti v řadách diváků na stadionech a vzrůstající agresivita na hřištích. Víme, že to souvisí s celkovou atmosférou ve společnosti, ale jako OFS tomu nebudeme nečinně přihlížet. Zástupci klubů od nás na losovacím aktivu jasně slyšeli, že budeme v této souvislosti důsledně vyžadovat plnění povinnosti pořadatelské služby a prostřednictvím disciplinární komise postihovat chování hráčů překračující meze únosnosti jak vůči rozhodčím, tak i k sobě samotným. Jiný recept na vymýcení těchto nešvarů z okresních fotbalových arén neexistuje.

Také okresních soutěží by se časem měla dotknout avizovaná reorganizace fotbalových soutěží v Česku. Zatím se ovšem projevila jen přejmenováním některých z nich. Váš názor na tuto záležitost?

Zatím mi to přijde jako takové dávkování po lžičkách. Pravdou je, že někde došlo k přejmenování soutěží na ligy, my jsme k tomu nesáhli, ostatně to neudělal ani krajský fotbalový svaz. Až to k nám přijde na pořad dne, tak se podle toho zařídíme. Pokud jde o reorganizaci jako takovou, řekl bych, že to ještě bude běh na dlouhou trať, zejména na úrovni řídících komisí Čech a Moravy. Já bych byl v tomhle směru spíše opatrný. Můj názor je ten, že bych stávající strukturu ponechal, ale zvažoval snížení počtu účastníků soutěží na všech úrovních na čtrnáct. A to nejen z důvodu jejich zkvalitnění, ale také kvůli termínům. Nepřijde mi úplně normální, když neprofesionální soutěž trvá na podzim pomalu do konce listopadu a na jaře začíná v únoru na umělých trávách.

Fotbal zdaleka nehrají jenom kluci, ale i na okresech stále více také děvčata. Co pro tuto „polovinu" lidstva dělá váš svaz?

Podpora OFS tady určitě existuje. Jednak po celé naše volební období pravidelně pořádáme oblíbené dny dívčího fotbalu. A potom se díky práci člena Komise mládeže Jana Sokolíka podařilo v Sázavě u Lanškrouna postavit čistě dívčí družstvo, které startuje v okresním přeboru staršího žactva. A to si myslím, že je věc, která je na okresní úrovni docela výjimečná.

Těšíte se jako šéf okresního fotbalu na novou sezonu?

Samozřejmě se těším! Věřím, že se všechny naše soutěže odehrají v duchu fair play, že fanouškům nabídnou hromadu zajímavých zápasů a krásných gólů, že budeme řešit jen minimum vážnějších problémů. A do budoucna doufám, že nám zase začne přibývat týmů dospělých v našich soutěžích.