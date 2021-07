Podzimní část nové mistrovské sezony Okresního fotbalového svazu Ústí nad Orlicí zná svůj jízdní řád. Předchozí dvě nebyly dohrány a nezbývá než pevně doufat, že ročník 2021/2022 dojde ke svému řádnému konci.

Přestože teoreticky nemělo dojít k žádným změnám v obsazení soutěží a všechny týmy měly právo přihlásit se na stejnou úroveň, na jaké nastupovaly doposud, tak realita je přece jenom odlišná. Ne v okresním přeboru II. třídy, do něho vkročí totožná čtrnáctka jako loni. I když je pravdou, že nejlepší týmy z nedokončené sezony dostaly nabídku na doplnění krajské I. B třídy, tak se nenašel ani jeden klub, který by ji využil. Ve III. třídě se nepředstaví její loňští účastníci FC Jiskra 2008 C a Luková, nováčkem bude choceňské béčko. Ze stadionu v Lukové však fotbal úplně nezmizí, jako domácí prostředí ho bude využívat rezerva Žichlínku.