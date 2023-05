Rybník v derby zaskočil třebovského lídra, na čele tabulky je znovu těsno

OKRESNÍ FOTBAL: Jestliže to minulý týden po drtivém vítězství České Třebové nad Mistrovicemi vypadalo, že cesta béčka do I. B třídy je více méně „nalajnovaná“, tak stačilo jedno kolo a nejvyšší okresní fotbalová soutěž dostala zase nový náboj. Lídr totiž nečekaně padl v derby v Rybníku, pronásledovatelé z Mistrovic a Chocně zvedli hozenou rukavici a najednou máme trojlístek na čele naskládán v rozmezí jediného bodu. Co více si může neutrální fanoušek na Orlicku přát, že…

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva