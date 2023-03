OKRESNÍ FOTBAL: Českotřebovské béčko si sice zápas v Žichlínku zkomplikovalo, ale přes drama v závěru otevřelo jarní boje vítězně. Stejně jako Mistrovice, které měly cestu k vítězství o něco jednodušší a vedoucí dvojice tak zůstala na bodové shodě. V trojce naznačil Lichkov tříbodovým počinem proti Helvíkovicím, že špici nehodlá v žádném případě opouštět.

Premiérové jarní dějství okresních fotbalových soutěží bylo gólově poměrně bohaté, ve čtrnácti víkendových utkáních padlo celkem 59 branek. Výjimkou bylo pouze zápolení v Řetové, kde se ve statistikách měnil pouze počet hráčů na straně hostů z Rybníku. Těch zbylo v koncovce duelu po dvou vyloučeních devět a z tohoto pohledu má získaná remíza rozhodně svoji cenu. Čelo pořadí nejvyšší okresní soutěže nedoznalo změn. Rezerva České Třebová měla sice v zápase v Žichlínku více práce, než naznačovalo její poločasové třígólové vedení, protože nechala soupeře přiblížit se na kontakt, ale v úplném závěru ještě přidala razítko na výsledek. Dobrý nástup do jarních odvet hlásí rovněž Mistrovice, které nedaly mnoho šancí Kerharticím, bezpečně zvítězilo také choceňské béčko v Brandýse nad Orlicí. Gólově nejbohatší duel byl k vidění ve Srubech a stal se kořistí domácích fotbalistů. Z týmů v pásmu ohrožení sestupem si na začátek bodově nepomohl nikdo, poslední čtyři celky aktuální tabulky prohrávaly.

Ve III. třídě hájil vedení v tabulce úspěšně Lichkov, který odvalil z cesty těžkou překážku v podobě soupeře z Helvíkovic. Základem byl vydařený první poločas podpořený navíc „gólem ze šatny“ na 4:1, s takovým vývojem nedokázali nic udělat ani ofenzivně tradičně skvěle disponovaní hosté. Na dalších pozicích jsou porovnána béčka, to tatenické se nyní posunulo na druhý flek, když na lanškrounské umělce přehrálo rivaly ze Žamberka. Rudoltice remizovaly s rezervou Žichlínku a by to pro ně teprve druhý získaný bod v celé sezoně. Kolo bylo také ve znamení promarněných dvoubrankových náskoků. Klášterec přišel o slibné vedení v duelu s Kunvaldem a Černovíru proteklo mezi prsty vítězství v zápase proti Boříkovicím.

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – 15. kolo: Žichlínek – Česká Třebová B 2:4 (0:3). Branky: 49. Stasiowski, 76. Doleček – 5. a 8. Langer, 38. Macek, 89. Rybka. Mistrovice – Kerhartice 5:1 (3:1). Branky: 23. z pen. a 82. Bartoň, 2. Matějka, 45. vlastní (Brodský), 77. Rada – 39. Fischer. Sruby – Dolní Čermná 5:3 (3:2). Branky: 14. Myšák, 28. a 44. Jiráský, 51. a 85. Laštovka – 16. z pen. a 72. Hymr, 42. Marek. Sopotnice – Albrechtice 2:0 (2:0). Branky: 29. Kopfštein, 32. Trejtnar. Dolní Dobrouč – Verměřovice 3:1 (2:1). Branky: 23. Brabec, 28. Matějíček, 46. Falta – 8. Ryšavý. Brandýs nad Orlicí – Choceň B 0:4 (0:2). Branky: 17. Synek, 41. Baborák, 55. a 58. Šabata. Řetová – Rybník 0:0 (0:0). ČK: 0:2 (82. Viščák, 86. Klazar).

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – 15. kolo: Rudoltice – Žichlínek B 1:1 (0:1). Branky: 83. Jaroš – 36. Motyčka. Černovír – Boříkovice 3:3 (3:1). Branky: 20. Novák z pen., 38. a 45. Grund – 13. Dvořáček, 50. Šebek, 75. Borovička z pen. ČK: 1:0 (po utkání asistent trenéra Martinec). Tatenice B – Žamberk B 3:1 (1:1). Branky: 22. a 65. Rotter, 49. M. Knápek – 36. Ulrych. Těchonín – FC Jiskra 2008 B 1:3 (0:2). Branky: 73. Majvald – 9. Ďuriš, 39. a 56. Pasker. ČK: 1:0 (85. ze střídačky Mareš). Lichkov – Helvíkovice 4:2 (3:1). Branky: 5. a 27. Matoulek, 32. Plodek, 48. Bula – 25. Kovanda, 69. Čada. Dolní Třešňovec – Libchavy B 0:1 (0:1). Branka: 38. Němeček. ČK: 1:0 (45. Valenta). Klášterec nad Orlicí – Kunvald 2:2 (2:0). Branky: 38. Hebr, 43. Šroler – 46. Kořínek, 75. Křen.