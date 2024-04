PODÍVEJTE SE: Na derby Libchavy – Černovír přišlo ve třetí třídě 230 fanoušků

Střelecká exploze příjemně překvapivé i jeho samotného, protože sám sebe za rozeného kanonýra určitě nepovažuje. „Byl to můj vůbec první hattrick v kariéře a jsem za to dost rád. Moc gólů totiž nedávám, i když v posledním roce se to zlepšilo. Před rokem jsem dokázal vstřelit dva góly Řetové, ale jinak jsem vždy dával jen po jednom. V téhle sezoně jsem za podzim zaznamenal čtyři góly z dvanácti zápasů, což je u mě dost nadprůměr. Rozhodně nejsem hlavní střelec týmu, to jsou naši útočníci,“ netají se David Ryšavý.

Přestože střílení gólů nebývá jeho hlavním fotbalovým úkolem, tak mu pěkné vzpomínky v tomto směru v hlavě vytanuly. „Pamatuju si na dva góly, oba v derby proti Dolní Čermné. V prvním případě jsem dostal krásný balón vzduchem za obranu a z kraje velkého vápna jsme běžel sám na gólmana, naznačil střelu, položil si gólmana a zakončil do prázdné branky. Byl to jediný gól utkaní a my díky němu vyhráli 1:0. U druhého případu běžela 88. minuta, my prohrávali 1:2. Měli jsme roh, míč se odrazil za šestnáctku, dostal jsem se k němu jako první, svojí slabší levačkou jsem vystřelil na zadní tyč a se štěstím proletěl až do sítě. Tenhle důležitý gól pro nás znamenal alespoň bod,“ loví v paměti fotbalista z Verměřovic, jenž v tomto klubu působí od roku 2017, předtím hrával v mládežnických kategoriích v Jablonném nad Orlicí.

„Turci“ mají sezonou v okresní trojce rozehranou velice slibně, nyní se nacházejí na druhém místě a hlásí se do postupové bitvy. „Získali jsme nové mladé hráče které jsem znal delší dobu a jsem rád, že kopeme za stejný tým. Cílem je se teď dobře sehrát a hrát alespoň tak jako Boříkovicím. Myšlenky na postup jsou, ale jak jsem uvedl, nejdříve je potřeba se jako tým sehrát. Potom ten postup bude jednodušší a myslím, že se zvládneme dostat z poslední ligy,“ říká David Ryšavý.

„Jak je zvykem v této rubrice, závěrečný dotaz na Osobnost deníku směřuje na dění na top úrovni českého fotbalu. Jak vidí David Ryšavý boj o titul ve Fortuna:lize a naděje reprezentace na Euro v Německu? „Myslím, že o titul to bude boj do posledního zápasu, protože teď je rozdíl mezi prvním a druhým pouze jeden bod. Rozhodovat bude každý souboj a bude to bitva do samotného konce. Spíš bych to viděl, že vyhraje Sparta, ale může se stát cokoliv. Na Euru to budeme mít dost těžké, jelikož máme ve skupině Portugalsko a Turecko. Tipuju že skončíme třetí a z toho místa postoupíme dál,“ věří národnímu mužstvu verměřovický střelec.