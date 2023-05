OKRESNÍ FOTBAL: Zužuje se boj o okresní přebornický titul na dvě béčka? V tak nevyzpytatelné soutěži je složité cokoli predikovat, nicméně všechno tomu v tuto chvíli nasvědčuje. Zatímco Česká Třebová a Choceň svoje vystoupení o posledním květnovém víkendu zvládly bez potíží, tak Mistrovice zklamaly svoje fanoušky v souboji s Dolní Dobroučí a to pro ně může být osudné zaváhání.

Fotbalisté FK Spartak Choceň B obhájili prvenství v okresním poháru. | Foto: OFS Ústí nad Orlicí

Českotřebovské béčko se rychle vzpamatovalo z týden staré porážky v Rybníku a sebevědomým výkonem nedalo Sopotnici nejmenší šanci. Hosté drželi krok v prvním poločase, po změně stran však do jejich sítě začaly padat další góly, až jich byl nakonec půltucet. Také choceňská rezerva měla zápolení s Kerharticemi plně pod kontrolou, tři branky nastřílela během necelé půlhodiny a bylo jasné, že překvapení se na Parapleti konat nebude. To se naopak konalo v Mistrovicích, kam se sice rival z Dolní Dobrouče dostavil s jediným hráčem na střídání, zato s dobrou sportovní formou. Poločasové skóre 2:2 zlomili ve prospěch hostů po změně stran Marek a Kamil Faltovi, Mistrovicím zápas protekl mezi prsty a v boji o první místo zapsali tuze nepříjemnou ztrátu.

Bylo to pro ně ostatně druhé trpké zklamání během týdne, protože minulou středu prohrály ve finále okresního poháru ve Sloupnici po vyrovnaném boji se Spartakem Choceň B 0:1. Jedinou branku úspěšných obhájců trofeje vstřelil v 52. minutě Lukáš Kulhánek.

Finalisté okresního poháru z Mistrovic.Zdroj: OFS Ústí nad Orlicí

Zbývající program – Česká Třebová B: Dolní Čermná (v), Dolní Dobrouč (d), Choceň B (d). Choceň B: Rybník (v), Dolní Čermná (d), Česká Třebová (v). Mistrovice: Žichlínek (v), Verměřovice (d), Albrechtice (v).

Boj o záchranu je zašmodrchaný tím více, že není a pravděpodobně do posledního kola nebude jasné, kolik mužstev bude padat. To záleží na I. B třídě a počtu sestupujících z Ústeckoorlicka. V akutním ohrožení tam jsou Libchavy a Jehnědí. Může to v kritické variantě dopadnout i tak, že dolů půjdou oba tyto týmy, což by samozřejmě znamenalo utržení sestupové laviny i z okresu. Na druhou stranu není pořád vyloučeno, že se oba v kraji zachrání. V každém případě čtrnáctý celek tabulky půjde do trojky určitě a jen zázrak od toho pomůže Verměřovicím, které o víkendu prohrály po šestnácté v sezoně a i když mají k dobru odložený duel s rovněž ohroženým Rybníkem, tak to s jejich nadějemi vypadá opravdu bledě. Minimálně čtveřice Albrechtice, Brandýs nad Orlicí, Dolní Čermná a Rybník se bude klepat až do konce a roli tady může hrát doslova každý bod. Brandýs nyní v přímém střetu jasně přehrál Albrechtice a podstatně si pomohl. Zato například výhled Dolní Čermné je po nejtěsnější domácí porážce s Rybníkem dosti „děsivý“, protože ji v následujících kolech čekají dva hlavní postupoví uchazeči…

V odehraném kole stojí za zmínku třeba úspěch Srubů, které ukázaly, že dovedou zvítězit i bez gólového příspěvku top kanonýra okresního přeboru Lubomíra Myšáka. To se snad v této sezoně ještě nestalo. Řetové zajistil výhru nad Žichlínkem čistým hattrickem mladík Tomáš Chadima, suverénně nejlepší střelec meziokresního přeboru dorostu, v němž doposud nasázel 78 branek (!).

24. KOLO: Brandýs nad Orlicí – Albrechtice 4:0 (2:0). Branky: 36. z pen. a 82. Novotný, 12. Špinler, 65. Hruša. Mistrovice – Dolní Dobrouč 2:4 (2:2). Branky: 11. Stejskal, 38. Krejčí z pen. - 21. Roček, 25. Brabec, 54. K. Falta, 72. M. Falta. Choceň B – Kerhartice 6:1 (3:0). Branky: 8., 55. a 79. Gronych, 22. a 23. Gerčák, 90. Vatrala – 64. Pirkl. Dolní Čermná – Rybník 0:1 (0:1). Branka: 36. Václavský. ČK: 0:1 (79. Klazar). Řetová – Žichlínek 3:2 (3:0). Branky: 38., 43. a 45. + 2. Chadima – 56. Paukert, 57. Zemach. Sruby – Verměřovice 4:2 (1:0). Branky: 18. Krýda, 59. T. Zavřel, 68. F. Zavřel, 70. Jiráský – 80. Tuleja, 84. J. Sklenář. Česká Třebová B – Sopotnice 6:1 (2:1). Branky: 42. a 65. Mísař, 51. a 78. Polášek, 25. Kolář z pen., 66. Bohunek – 44. Šebrle.

Tři celky si to v posledních kolech rozdají jednak o prvenství v okresní trojce, jednak o dvě „vstupenky“ do přeboru. Lichkov si udržel průběžně vedení, když po vysoké porážce v dohrávce na hřišti FC Jiskra 2008 B zabral v Dolním Třešňovci, kde hlavně zásluhou Daniela Merty a dvou gólů vstřelených v závěrečných deseti minutách obrátil nepříznivý vývoj.

Zbývající program – Lichkov: Tatenice B (d), Kunvald (v), Klášterec nad Orlicí (v). FC Jiskra 2008 B: Žichlínek B (d), Rudoltice (v), Černovír (d). Tatenice B: Lichkov (v), Klášterec nad Orlicí (d), Helvíkovice (v).

Dobrou formou se v závěru ročníku chlubí rezerva FC Jiskra, na skalp Lichkova navázala v derby v Boříkovicích, kde v jejich barvách úřadoval třígólový Jakub Pasker. Z kandidátů předních pozic selhalo jen tatenické béčko, a to nečekaně na půdě předposledního Kunvaldu, kde dvakrát dotáhlo jednobrankovou ztrátu, ale potřetí se mu to nepodařilo. V nadcházejícím dějství je na programu tahák Lichkov – Tatenice B, který může dění na špici podstatně vyjasnit.

24. KOLO: Žichlínek B – Libchavy B 2:2 (1:1). Branky: 38. Zemach, 88. Jobák – 19. Němeček, 52. Adamec. Kunvald – Tatenice B 3:2 (1:1). Branky: 4. Křen, 47. Kořínek, 62. Moudrý – 26. Podloucký, 54. Chládek. Černovír – Helvíkovice 1:1 (0:1). Branky: 73. Bechynka – 23. Maťo. ČK: 1:0 (67. Petscher). Boříkovice – FC Jiskra 2008 B 1:3 (1:1). Branky: 40. Borovička – 24., 57. a 62. Pasker. Těchonín – Klášterec nad Orlicí 3:2 (3:0). Branky: 5. a 12. Dunas, 24. Nastoupil – 49. Sabota, 58. Šroler z pen. ČK: 0:1 (81. Fišer). Dolní Třešňovec – Lichkov 3:5 (2:1). Branky: 20. Jedlinský, 40. Štarman, 50. Hajzler – 29., 70. a 86. Merta, 59. Bednář, 81. Kreusel. Rudoltice – Žamberk B 3:0 (1:0). Branky: 8. a 82. Knápek, 86. Jaroš.