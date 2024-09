TJ Sokol Černovír vs. TJ Sopotnice.

/OKRESNÍ FOTBAL/ Po čtrnácti dnech se na scénu vrátil okresní mistrovský fotbal. Vedoucí Sruby si svůj zápas s Kerharticemi předehrály ještě před záplavami, takže mohly v klidu sledovat, jak se vyvrbí situace v tabulce pod nimi. A bylo to k jejich prospěchu, jejich náskok se totiž navýšil na velmi zajímavých šest bodů. Magnet III. třídy se stal kořistí Dolní Čermné, která se osamostatnila na špici pořadí. V závěru článku najdete aktuální výsledky mládežnických soutěží.

Řetová je zatím asi největším překvapením dosavadního průběhu okresního přeboru, společně se srubským lídrem zůstává bez porážky, formu má evidentně dobrou, že ale na půdě druhých Mistrovic nasází pět „kousků“, to je docela pecka. Domácí nenašli na dobře hrajícího soupeře ani náznak jakéhokoli účinného receptu, ostatně o vývoji střetnutí nejlépe svědčí skutečnost, že stav 0:5 platil od 54. minuty! Jak se zdá, s Řetovou je nutno začít velmi vážně počítat.

Do dalších víkendových duelů významně promluvily červené karty. Někomu svým způsobem vyloučení pomohlo, jako třeba žamberskému béčku, které dokázalo v Lichkově v deseti vyrovnat. Naopak Rybník v početní nevýhodě nerozhodný výsledek neuhájil, soupeř ze Žichlínku završil obrat ve druhém poločase dvěma zásahy v „přesilovce“ v závěrečné desetiminutovce. V oslabení dohrával také Černovír, jemuž by sice asi ani plný počet hráčů na trávníku proti Brandýsu nad Orlicí k extra výsledku nepomohl, možná by však nenafasoval půltucet branek.

Ve Sloupnici byly k vidění dokonce dvě červené, shodou okolností obě za zmaření zjevné brankové příležitosti, a také velmi napínavý souboj domácích s béčkem FC Jiskra 2008. Polovina ze šesti gólů padla od 87. minuty dál a diváci se měli na co koukat do úplné koncovky duelu. Z přetahované vyšel vítězně tým ze Sloupnice. Kromě zmíněného Černovíru nadále zůstává čekatelem na vítězství choceňské B mužstvo, bod ze Sopotnice ovšem určitě není počinem, který by byl k zahození.

7. KOLO: Sopotnice – Choceň B 1:1 (1:0). Branky: 24. Voleský – 69. Vatrala. Sloupnice – FC Jiskra 4:2 (0:1). Branky: 56. a 90. + 3. M. Mikulecký, 68. Dočkal, 87. Holec – 26. Ščambura, 90. Bureš. ČK: 1:1 (83. Jelínek – 43. Ptáček). Černovír – Brandýs nad Orlicí 1:6 (0:3). Branky: 86. Ježek – 5. Lipavský, 22. Hanzl, 42. a 62. Vaněk, 78. Kochánek, 80. Kudrna. ČK: 1:0 (52. Novák). Mistrovice – Řetová 0:5 (0:3). Branky: 31. a 51. T. Chadima, 5. Pavlásek, 45. Vašina, 54. Müller. Lichkov – Žamberk B 1:1 (1:0). Branky: 38. Bula – 85. Pavelka. ČK: 0:1 (73. Derka). Rybník – Žichlínek 1:3 (1:0). Branky: 13. Karger – 46. Paukert, 83. Zemach, 87. Hromek. ČK: 1:0 (61. Klazar). Sruby – Kerhartice 5:1 (4:1). Branky: 3., 13., 45. a 83. Myšák, 5. M. Chadima – 42. Motl.

Atraktivní podívanou nabídl magnet sedmého kola v Libchavách. V dobré formě hrající domácí béčko vyzvalo Dolní Čermnou a nechalo si ji příliš utéci (0:3-1:4). V závěru sice mohutně finišovalo, v 88. minutě se přitáhlo na kontakt, ale tři body nakonec přece jen padly na konto lídra tabulky. Ano, lídra, protože doposud stoprocentní Verměřovice utrpěly ztrátu, s jakou nikdo nepočítal, a ze všeho nejméně samotní „Turci“. Že by neporazili Těchonín, to snad nikoho vážně nenapadlo, ve finále však i za tento rezultát musí být rádi, protože prohrávali dvoubrankovým rozdílem a úplnou pohromu odvrátili vyrovnáním v poslední minutě. Mezi týmy s dvouciferným bodovým kontem se zařadily rovněž Albrechtice, kterým k úspěchu v derby v Dolním Třešňovci stačila jediná trefa.

7. KOLO: Libchavy B – Dolní Čermná 3:4 (0:2). Branky: 60. a 71. z pen. Kletečka, 88. Rybka – 36. Chlebníček, 45. Formánek, 57. Bednář, 65. R. Pecháček. ČK: 0:1 (90. + 1. T. Pecháček). Klášterec nad Orlicí – Helvíkovice 0:2 (0:2). Branky: 22. Škorpil, 23. Huška. Dolní Třešňovec – Albrechtice 0:1 (0:0). Branka: 71. Celý. Verměřovice – Těchonín 2:2 (1:2). Branky: 31. Hynek, 90. Toman – 12. a 25. Černohous. Rudoltice – Boříkovice 3:0 (2:0). Branky: 14. Knápek, 70. a 86. Tejkl. Kunvald volný termín.

