Sruby si poradily v Mistrovicích, béčko České Třebové v Rudolticích, Rybník dal šest branek v Klášterci a Dolní Dobrouč si poradila v Albrechticích. Pouze Sopotnice a Řetová bodovaly na svém hřišti. Vůbec se nehrálo v Jehnědí, kde lijáky zapříčinily doslova potopu a zápas s Čermnou musel být odložen. Ve třetí třídě se zaskvěla Jiskra B, když vysoko porazila Tatenici B. Derby mezi Žamberkem a Kunvaldem rozhodl dvěma góly Vanický. Žichlínku pak stačil jeden zásah na tři body.

Okresní přebor II. třídy: Mistrovice – Sruby 1:3. Branky: 70. Bartoň – 14. a 67. Myšák, 3. Chadima. Rudoltice – Česká Třebová B 0:4. Branky: 25., 27. a 58. Foff, 62. Herclík. Řetová – Verměřovice 7:2. Branky: 37., 59., 72. a 89. Berky, 12. a 50. Vaňous, 3. Voleský – 28. D. Nastoupil, 90. Pražák. Klášterec nad Orlicí – Rybník 4:6. Branky: 36. a 67. M. Fišer, 10. P. Fišer, 40. P. Rous – 18. a 75. Petran, 49. Mar. Kareš z pen., 50. Synek, 68. Klazar, 80. Václavský. Sopotnice – Brandýs n. O. 3:0. Branky: 27. Jiroušek, 65. Šebrle z pen., 78. Trejtnar. Albrechtice – Dolní Dobrouč 0:3. Branky: 11. I. Matějíček, 47. Brabec, 88. T. Matějíček. Jehnědí – Dolní Čermná odloženo.

Okresní přebor III. třídy: Těchonín – FC Jiskra C 0:3. Branky: 41. Dušek, 59. Moravec, 83. Ďuriš. Helvíkovice – Dolní Třešňovec 3:0. Branky: 35. Kovanda, 44. Špaček, 50. Maťo. Kerhartice – Lichkov 5:0. Branky: 7. Martinec, 32. Štusák, 70. Kaplan, 72. Poláček z pen., 74. Fischer. FC Jiskra B – Tatenice B 8:3. Branky: 27., 47., 67. Pasker, 13. z pen., 33. a 71. M. Hnátnický, 29. z pen. a 59. Kuběnka – 22. a 37. z pen. Polička, 81. Podloucký. Libchavy B – Luková 5:1. Branky: 11. a 21. Šrom, 14. vlastní, 36. Martinec, 85. Čada – 43. Kyral. Žichlínek B – Boříkovice 1:0. Branky: 47. Finger. Žamberk B – Kunvald 1:2. Branky: 82. Anikieiev – 61. a 76. Vanický.

Ohlasy KP

Pardubičky – Choceň 0:2

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: „Zcela po zásluze jsme na domácím hřišti prohráli. Hráči si musí sáhnout do svědomí, zda odevzdávají na hřišti maximum. Takhle totiž nemáme šanci uspět.“

Petr Zahálka, trenér FK Choceň: „Jsem rád, že jsme zvládli zápas v Pardubičkách vyhrát a neinkasovat. Kluci předvedli zodpovědný výkon. Vzali jsme si ponaučení z minulého utkání a nedovolili jsme soupeři návrat do zápasu. Dalo by se říct, že jsme měli zápas pod kontrolou. K tomu jsme si vytvořili několik dalších gólových příležitostí, které se nám nepodařilo proměnit. Získali jsme tři body, jsem spokojený. Teď je potřeba se dobře připravit na další zápas a body na domácím trávníku potvrdit.“

Česká Třebová – Holice 1:3

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „V prvním poločase naše dvě chyby zkušený soupeř dokázal ztrestat a my bohužel nedokázali žádnou útočnou akci dotáhnout do úspěšného konce. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a snížili na rozdíl jedné branky. Poté jsme měli i několik náznaků k vyrovnání, ale bohužel se nám nepodařilo vsítit gól. Naopak soupeřův zkušený útočník vstřelil rozhodující branku a zpečetil tak výhru svého celku. Tým z Holic potvrdil roli favorita, ale myslíme si, že jsme byli rovnocenným soupeřem po celé utkání.“

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: „Už v týdnu před utkáním jsme věděli, že přijdou nějaké absence. Tak jsme nastoupili do utkání s respektem a v trochu pozměněné sestavě. Kluci to ale vzali za správný konec a jsem proto rád, že to na náš tým nemělo žádný negativní vliv. Týmovým výkonem jsme si zaslouženě došli pro tři body. Chválím celý tým, ale je to pořád jenom začátek soutěže a proto je nutné zůstat nohama na zemi. A poctivě se připravit na další utkání.“

Luže – Lanškroun 0:0, penalty 4:3

Marek Veis, trenér Luže: „Na pohled ne moc koukatelné a spíše bojovné utkání jsme se štěstím vyhráli díky penaltovému rozstřelu, a to zásluhou našeho brankáře Petra Vostradovského, který chytil jednu penaltu ve hře a dvě v následném rozstřelu.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: „Obě mužstva zvolila jednodušší fotbalový styl, nedělala si v zadních řadách komplikace, trochu tomu i nahrávalo hřiště. Zápas byl hodně důrazný. Během první půle jsme si vytvořili nějaké příležitosti, ale zkrátka nám nebylo přáno. Na druhou stranu jsme museli být ostražití, neboť domácí měli rychlé krajní hráče. Po přestávce se hra zcela vyrovnala a zlomovým okamžikem byla naše neproměněná penalta. Poté mohli i domácí strhnout duel na svou stranu. Šlo se do penalt, kde jsme neuspěli. Bohužel jsme navíc přišli o Krejsara, jenž nám bude chybět.“