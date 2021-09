O tomto víkendu padlo na dvou stadionech deset gólů a na dalším devět. Divákům se to zákonitě musí líbit, ale na postu brankáře by člověk v některých případech zřejmě být nechtěl.

STARONOVÝ LÍDR

Jak se zdá, tak dostat se na vedoucí pozici ve druhé třídě značí svého druhu prokletí. Kdo se objeví na čele, bývá hned v následujícím kole sražen dolů. Nyní to postihlo Řetovou, která nezvládla zápas, který teoreticky zvládnout měla, ale Klášterec ji ze snů o dalším vítězství vyvedl a favorit nenašel cestu, kterak nepříznivý vývoj zápasu zlomit.

Na čele přeboru je tudíž zpátky Jehnědí, které si bezpečně poradilo s Dolní Čermnou, do jejíž sítě poslalo půltucet míčů. Pro domácí bylo cenným zjištěním, že si poradili i bez nejlepšího kanonýra soutěže Jana Gregara, jehož zdatně zastoupil především kapitán Michal Rozlívka, autor hattricku. Kromě Řetové jsou lídrovi těsně v patách i Mistrovice, které najely zpět na vítěznou vlnu proti Rybníku, ovšem stálo je to hodně sil a nervů, tuhý odpor soupeře zlomil Hájek minutu před konečným hvizdem.

K vedoucímu trojlístku se přiblížila Dolní Dobrouč, v jednom z utkání, kde rivalové mysleli více na útok než na zodpovědné bránění, přestřílela Brandýs nad Orlicí. Ani na sedmý pokus se premiérového bodového zisku nedočkaly Rudoltice, tentokrát jim nedaly mnoho šancí hráči ze Sopotnice. Počtvrté ze sedmi zápasů remizovalo českotřebovské béčko, pozici remízového krále potvrdilo ve Srubech.

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – 8. KOLO: Mistrovice – Rybník 2:1 (1:1). Branky: 39. Stejskal z pen., 89. Hájek – 44. Petran. Rudoltice – Sopotnice 0:4 (0:2). Branky: 20. Kubišta, 45. M. Šebrle, 66. Rejent, 76. Trejtnar. Jehnědí – Dolní Čermná 6:2 (3:1). Branky. 6., 15. a 51. Rozlívka, 44. a 78. Vondra st., 86. Šeda – 7. Pecháček, 60. Bednář. Řetová – Klášterec nad Orlicí 1:3 (1:2). Branky: 26. Vaňous – 13. Bartoš, 36. Kučírek, 54. Skalický. Sruby – Česká Třebová B 2:2 (1:1). Branky: 34. vlastní (Číž), 57. Marciš – 32. a 75. Švec. Dolní Dobrouč – Brandýs nad Orlicí 7:3 (4:2). Branky: 38. a 43. Falta, 51. a 76. Brabec, 12. Tomášek, 18. Matějíček, 55. Dušek – 8. Hanzl, 31. Buben, 69. Fogl. Albrechtice – Verměřovice odloženo (6. listopadu).

V CHOCEŇSKÉ REŽII

Tahákem kola ve III. třídě byl přímý střet dvou týmů hrajících zatím bez bodové ztráty. Bezchybná bilance zůstala pouze choceňské rezervě, která před 170 diváky v Červené Vodě dominovala. Posílila svoji sestavu z áčka a bylo to znát, třeba Jindřich Gronych dal v sobotu dva góly Heřmanovu Městci v krajském přeboru a den nato skóroval dvakrát i do sítě FC Jiskra 2008. Choceň se tak dotáhla do čela a má o utkání méně.

OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY – 8. KOLO: Lichkov – Dolní Třešňovec 4:1 (0:0). Branky: 64. a 89. Záleský, 67. z pen. a 81. Bula – 58. Jirásek. Žichlínek B – Těchonín 1:1 (0:0). Branky: 70. Miko – 55. Černohous. Helvíkovice – Tatenice B 5:1 (2:0). Branky: 47. z pen. a 64. Čada, 20. Ulvr, 40. Procházka, 49. Špaček – 60. Polička. Žamberk B – Kunvald 9:1 (6:1). Branky: 3., 32. a 41. Moudrý, 24. z pen. a 57. Plundra, 21. Cvik, 22. Kmeť, 52. Hauptmann, 84. Janata – 43. Nastoupil. Libchavy B – Boříkovice 6:3 (4:1). Branky: 4. a 14. Kovář, 11. a 47. Svoboda, 7. Šalda, 54. Hrabovský – 41. Švéda, 77. Holubec, 85. Borovička. FC Jiskra 2008 B – Choceň B 0:5 (0:3). Branky: 16. a 30. Gronych, 43. a 86. Gerčák, 47. Laky z pen. Kerhartice volný termín.