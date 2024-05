/OKRESNÍ FOTBAL/ Dvaadvacáté pokračování má za sebou nejvyšší okresní fotbalová soutěž a co se týče boje o postup, nepřineslo nic nového. Libchavy ovládly derby v Sopotnici díky velmi dobrému nástupu do zápasu a neméně povedenému závěru. Ovšem na zaváhání Dolní Dobrouče čekaly marně, jejich pronásledovatel nedal na domácím trávníku šanci Řetové. Ve III. třídě pokračuje neuvěřitelně vyrovnaná řež na špici tabulky, elitní čtyřka je poskládání v rozmezí dvou bodů! V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních soutěží mládeže.

Rezerva FC Jiskra 2008 se opět posunula do čela okresní III. třídy. | Foto: FC Jiskra 2008

Sousedské derby v Sopotnici mělo být pro libchavské fotbalisty jednou z těch nejtěžších překážek na cestě k okresnímu prvenství. Jednoduché pro ně skutečně nebylo, byť jeho výsledek vypadá docela jednoznačně. Že se vyvíjelo ve prospěch favorita, na tom měl hlavní zásluhu Richard Ráb, který rozvlnil soupeřovu síť dvakrát během úvodních pěti minut (!). Do poločasu se navíc prosadil i jeho útočný souputník Petr Pavlák a tříbrankové ztráta, to bylo pro domácí přece jen příliš, než aby se mohli do utkání ještě vrátit. Nadto museli po hodině hry do oslabení a i když po změně stran zabojovali, tak maximem jejich úsilí před 150 diváky byla korekce na 1:3, naopak libchavský celek v závěrečných minutách skóre ještě vylepšil.

Rozdíl mezi prvním a druhým týmem tabulky zůstává nadále na hodnotě čtyř bodů, protože Dolní Dobrouč vyhrála dokonce totožným poměrem branek jako Libchavy. Souboj s Řetovou dostala po kontrolu hned po návratu z kabin, kdy se Brabec bleskovým zásahem postaral o zvýšení na 3:1 a zbytek zápasu se odehrál v režii favorita, jenž navyšoval svůj náskok.

Hodně pozornosti je pochopitelně upřeno také na boj o záchranu a také tady se o víkendu děly zajímavé věci. Poslední Albrechtice před týdnem oslavily vítězství po dlouhých měsících půstu, jenže pokud jim to mělo zvednout sebevědomí, tak je sobotních brutálních 90 minut zase srazilo. Na jejich pažit totiž zavítal Lubomír Myšák, který si s defenzívou protivníka dělal, co chtěl, zasypal jejich svatyni sedmi „kousky“ a protože na to nebyl sám, byli domácí fotbalisté rádi, že se vyhnuli potupné „desítce“. O tom, kdo bude nejlepším střelcem soutěže, skutečně nelze pochybovat…

Záchranářské naděje přiživilo tatenické béčko, které si poradilo s trápícím se Lichkovem čekajícím na body od poloviny dubna. Utkání bylo pozoruhodné tím, že domácí celek šel v 64. minutě do deseti, v 77. minutě do devíti, ale i se dvěma červenými na kontě těsnou výhru statečně uhájil. Cenný bod do existenčních soubojů zapsal i Rybník, v jeho případě ovšem o extra spokojenosti mluvit nelze. Hlavně proto, že v Žichlínku přišel o vítězství inkasovaným gólem v 90. minutě.

Odehrálo se pouze šest zápasů z plánovaného programu, duel mezi choceňskou rezervou a Kerharticemi byl odložen.

23. KOLO: Mistrovice – Brandýs nad Orlicí 1:1 (0:1). Branky: 53. Bartoň – 1. Buben. Albrechtice – Sruby 0:9 (0:4). Branky: 26., 31. z pen., 35., 78., 81., 84. a 88. Myšák, 3. T. Zavřel, 60. Šeda. Tatenice B – Lichkov 2:1 (1:0). Branky: 39. Hubálek, 65. Šembera – 73. Kreusel. ČK: 2:0 (54. Doležal, 77. Kučera). Sopotnice – Libchavy 1:5 (0:3). Branky: 69. Špaček – 1. a 5. Ráb, 41. Pavlák, 82. Boštík, 90. Blažek. ČK: 1:0 (60. Trejtnar). Žichlínek – Rybník 2:2 (1:1). Branky: 13. a 90. Stasiowski – 21. Novotný, 53. Petran. Dolní Dobrouč – Řetová 5:1 (2:1). Branky: 14. a 26. Marek, 46. Brabec, 61. M. Falta, 86. Václavek – 28. Pavlásek.

Utkání Choceň B – Kerhartice bylo odloženo.

Doposud vedoucí celek III. třídy Žamberk vybíral o víkendu volný los, takže bylo jasné, že o svoji pozici přijde. A trio dalších postupových aspirantů nezaváhalo. Do čela se vrátila rezerva FC Jiskra 2008, která na svoji stranu pracně urvala derby v Boříkovicích. Náročný boj podstoupily i Verměřovice na trávníku posledního Těchonína, „Turci“ si oddechli teprve poté, co Ryšavý v 90. minutě přidal pojišťující trefu. A snadné to neměla ani Dolní Čermná, která musela ve svém aktuálním azylu v Albrechticích obracet ve druhém poločase zápolení proti libchavskému béčko. Povedlo se a okresní „trojka“ je nachystána na mimořádné drama v závěrečných čtyřech kolech. V nejhorší pozici jsou přitom Verměřovice, na rozdíl od konkurence mají o jeden odehraný zápas více.

Ani v této soutěži nebylo toto kolo kompletní, protože do Ústí nad Orlicí k utkání proti Černovíru nepřijel tým z Helvíkovic.

23. KOLO: Boříkovice – FC Jiskra 2008 B 1:2 (0:2). Branky: 62. Moravec – 3. Pasker, 43. Vágner. Těchonín – Verměřovice 1:3 (0:0). Branky: 75. Černohous – 50. Krulikovský, 53. Nastoupil, 90. Ryšavý. ČK: 0:1 (85. Pražák). Rudoltice – Dolní Třešňovec 2:5 (1:4). Branky: 34. Kovanda, 88. Kostka – 4. a 8. Štarman, 12. a 32. Borovský, 62. Betlach. Klášterec nad Orlicí – Kunvald 4:3 (1:1). Branky: 39. a 57. Šroler, 71. a 75. z pen. Honzák – 44. z pen. a 53. Moudrý, 48. Trejtnar. Dolní Čermná – Libchavy B 3:1 (0:1). Branky: 54. a 67. Bednář, 84. Appl – 11. Kletečka. Žamberk B volný termín.

Utkání Černovír – Helvíkovice nebylo sehráno (hosté nenastoupili).

Okresní soutěže mládeže