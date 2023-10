/OKRESNÍ FOTBAL/ Fotbalisté Libchav stráví zimní přestávku podle předpokladů na čele tabulky nejvyšší okresní soutěže fotbalistů. Kolo před koncem mají totiž stále k dobru komfortních šest bodů, když zvládli roli favorita na půdě tatenického nováčka. V trojce je velmi blízko k jistotě prvního místa po podzimu Dolní Čermná. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních soutěží mládeže, které s výjimkou několika dohrávek došly do podzimního finiše.

Libchavští fotbalisté kralují podzimní části okresního přeboru. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Očekávané libchavské vítězství se v souboji posledního s prvním nerodilo tak úplně jednoduše, favorit se však opět mohl spolehnout na svoje tradiční ofenzivní zbraně. Tentokrát to byl Petr Pavlák, když zejména jeho druhá trefa „ze šatny“ nasměrovala duel očekávaným směrem. Navíc se brzy poté nechal po druhé žluté kartě zbytečně vyloučit domácí Knápek a bylo jasné, že překvapení se konat nebude. To se nekonalo ani na půdě druhé Dolní Dobrouče, která si přesvědčivě poradila s Kerharticemi, a rozdíl mezi dvěma nejlepšími celky dosavadního průběhu přeboru zůstává šestibodový. A nezaváhaly ani třetí Mistrovice, rovněž jejich výhra nad Rybníkem byla plně kontrolovaná.

Krajské fotbalové výsledky: Kanonády v podání České Třebové a Stolan

Ze svého pohledu velmi příjemné nedělní odpoledne prožili diváci v Brandýse nad Orlicí, kteří si vychutnali osmigólové představení svého týmu, který převálcoval lichkovského nováčka a v tabulce se díky tomu posunul hned za elitní trojlístek. Fiasko naopak zažilo choceňské béčko, jež si pro pořádný příděl dojelo do Žichlínku. Domácím to náramně „padalo“, zejména závěr poločasu byl v jejich podání na jedničku. Neveselým hrdinou duelu se stal hostující kapitán Krejza. Stihl toho hodně: vlastní gól, potom trefu do správné sítě a nakonec červenou kartu. Nedařilo se ani Srubům, v Sopotnici jim utekl první poločas a domácí si dobře rozehrané utkání už nenechali vyrvat z rukou.

TOP střelci OP: 1. Richard Ráb (Libchavy) 22, 2. Lubomír Myšák (Sruby) 17, 3. Leoš Marek (Dolní Dobrouč) 13. 4. – 5. Petr Pavlák (Libchavy) a Dominik Stejskal (Mistrovice) 12.

Z týmů ze závěru tabulky bodovaly o víkendu ve vzájemném střetnutí Albrechtice s Řetovou, ovšem remíza nebyla výsledkem, který by jednomu či druhému nějak extra pomohl. Jako ztráta se však tento výsledek jevil spíše z pohledu hostů, neboť hráli celý druhý poločas proti deseti.

13. KOLO: Tatenice B – Libchavy 0:3 (0:1). Branky: 15. a 48. Pavlák, 84. Popel. ČK: 1:0 (55. P. Knápek). Žichlínek – Choceň B 7:1 (4:0). Branky: 28., 37. a 49. Stasiowski, 45. a 84. Zahradník, 42. vlastní (Krejza), 75. Tesař – 66. Krejza. ČK: 0:1 (69. Krejza). Albrechtice – Řetová 2:2 (1:0). Branky: 44. a 68. J. Nastoupil – 46. Provazník, 58. Vašina. ČK: 1:0 (45. Marek). Mistrovice – Rybník 4:0 (1:0). Branky: 44. L. Nastoupil, 49. Krejčí, 65. Bartoň, 79. Rada. Sopotnice – Sruby 2:0 (2:0). Branky: 4. Macek, 33. Trejtnar. Dolní Dobrouč – Kerhartice 4:0 (2:0). Branky: 16. M. Falta, 34. Václavek, 65. L. Marek, 90. Vágner. Brandýs nad Orlicí – Lichkov 8:1 (4:0). Branky: 3. a 39. Vrabec, 25. a 54. Špinier, 15. Hanzl, 46. Buben, 74. Brzybohatý z pen., 83. Kudrna – 81. P. Marek.

Fotbalisté Dolní Čermné vyšli vítězně z atraktivní přestřelky s Helvíkovicemi a přiblížili se tím prvenství v podzimní části okresní III. třídy. Bodově se srovnaly s Verměřovicemi, které nyní s velkou námahou a zásluhou proměněné penalty pět minut před koncem uspěly v Klášterci nad Orlicí. Jenže Dolní Čermnou čeká ještě jedno utkání o prvním listopadovém víkendu, zatímco „Turkům“ došly podzimní zápasy, v závěrečném dějství na ně vychází volný termín. Jejich pozici bude navíc ohrožovat rovněž rezerva FC Jiskra, která góly v úvodu a závěru orámovala svoje vydařené vystoupení s žamberským béčkem. Za zmínku stojí i teprve druhý bodový zisk Těchonína v tomto ročníku, povedlo se mu to zásluhou bezgólové remízy v Rudolticích.

TOP střelci III. třídy: 1. Michal Čada (Helvíkovice) 16, 2. – 3. Jaroslav Kovanda (Helvíkovice) a Martin Bednář (Dolní Čermná) 11, 4. – 5. Roman Moudrý (Kunvald) a Michal Hynek (Verměřovice) 10.

13. KOLO: Boříkovice – Dolní Třešňovec 2:2 (1:1). Branky: 23. a 65. Moravec – 44. a 89. Kopecký. Klášterec nad Orlicí – Verměřovice 1:2 (0:0). Branky: 82. Bříza – 53. Dušek, 85. Pražák z pen. Dolní Čermná – Helvíkovice 5:3 (2:2). Branky: 36. a 73. Pecháček, 9. Hyhlík, 25. Bednář, 66. Hymr – 18. Čada, 41. Kovanda, 90. Pešek. Černovír – Kunvald 5:2 (3:2). Branky: 5., 18., a 30. Bechynka, 55. Ježek, 87. Hordós – 39. Moudrý, 45. Křen. ČK: 0:1 (42. Moudrý). FC Jiskra 2008 – Žamberk B 2:0 (1:0). Branky: 6. Ščambura, 85. Chaloupecký. Rudoltice – Černovír 0:0 (0:0). Libchavy B volný termín.

Okresní soutěže mládeže

Zbývá sehrát: Hradec vs. Borová (4. 11.), Pomezí vs. Radiměř (5. 11.).