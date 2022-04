V první řadě na atraktivní gólové podívané. Jehnědí se oklepalo ze střeleckého kolapsu z minulého týdne a na hřišti posledních Rudoltic rozjelo gólostroj. Měření sil posledního s prvním však pro lídra nebylo těžkou zkouškou a kanonýr Jan Gregar se do statistiky zapsal hned pětkrát. Zato „osmička“, kterou českotřebovské béčko uštědřilo v sousedské bitvě Rybníku, ta se tedy určitě nečekala. Hosté ještě po půlhodině vedli, ale pak se rozjeli domácí dirigovaní elitním šutérem Michalem Foffem a nebylo co řešit. Do debaklu skóre narostlo v poslední čtvrthodině. Druhá Dolní Dobrouč se na výhru v Albrechticích nadřela mnohem více než její konkurenti z popředí tabulky, nicméně za výhru 2:1 se dávají stejné tři body jako za výsledek 9:1.