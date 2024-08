Zajímavý fotbal byl k vidění v Žamberku, kde domácí béčko ve druhé půli souboje s Brandýsem nad Orlicí smazalo tříbrankové manko, ale ve finále mu to bylo k ničemu, protože v rozstřelu tahalo za kratší konec. Sloupnice poprvé po dlouhé době zaplula do vod okresní kopané a byl to tedy pořádně smolný návrat. Dva vlastní góly v jednom utkání, to je poněkud silná káva, nadto za situace, kdy to hosty dovedlo k porážce v Sopotnici. Lichkov se v průběhu duelu proti Chocni dostal do třígólového plusu, potom se jeho náskok začal povážlivě tenčit, ale na postup to stačilo. A také v úvodu zmíněná libchavská rezerva ve výborně rozehraném souboji s Řetovou ve finiši úporně, ale úspěšně hájila těsné vedení.

POHÁR OFS USTÍ NAD ORLICÍ – 1. KOLO: Rybník – Sopotnice 1:6 (1:5). Branky: 35. Janda – 21. a 59. Špaček, 31. a 37. Pinkava, 14. Voleský, 45. Macek. Kerhartice – Sloupnice 4:3 (2:1). Branky: 15. Fischer z pen., 22. vlastní (Hanus), 48. Bohunek, 53. vlastní (Šplíchal) – 13. a 51. Leksa, 80. Zachař z pen. Lichkov – Choceň B 3:2 (1:0). Branky: 8. a 64. Bula, 46. Kuklík – 72. Hájek, 76. Vostrčil. Žamberk B – Brandýs nad Orlicí 4:4 (1:4), pen. 2:4. Branky: 45. a 73. Bartoš, 50. Pavelka, 77. Hauptmann – 35. a 45 + 1. Fogl, 28. Bartoš, 44. Vaněk. Verměřovice – Mistrovice 1:3 (0:3). Branky: 52. Hynek – 33. a 38. J. Stejskal, 43. D. Stejskal. Černovír – Sruby 3:5 (2:2). Branky: 6. a 30. z pen. Petscher, 76. Krása – 14. Koukol, 22. Dolníček, 50. Šeda, 70. Jiráský, 86. Chadima. ČK: 0:1 (52. Škrabal). FC Jiskra 2008 B – Žichlínek 0:8 (0:6). Branky: 11. a 57. Zemach, 13. a 23. Stasiowski, 7. Krejčiřík, 37. Antes, 40. Doleček, 79. Vítek. Libchavy B – Řetová 4:3 (3:1). Branky: 6. z pen. a 57. Batrla, 3. Provazník, 45. Řehák – 16. Vašina, 67. a 81. Hladil.

Druhé kolo se bude hrát poslední týden v září.