OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE/ Rozjela se jarní část okresních mistrovských fotbalových soutěží dospělých. V přeboru hned na začátek navýšili svůj náskok Libchavy, které oplatily Albrechticím dosud jedinou porážku v sezoně, zatímco pronásledovatelé z Dolní Dobrouče a Mistrovic zaváhali. Ve III. třídě, kde se jeden plánovaný zápas nehrál, proměnila jarní start v tříbodový zisk vedoucí Dolní Čermná.

TJ Sokol Libchavy B vs. TJ Sokol Černovír. | Foto: Jan Švejkar

O tom, že Libchavy splní proti Albrechticím na ústecké umělce roli jasného favorita a neopakují podzimní selhání, rozhodl především Petr Pavlák a jeho střelecká forma vyjádřená hattrickem. Navíc lídra tabulky potěšily i další dobré zprávy, neboť jeho největší soupeři v boji o čelo tabulky nástup do jara nezvládli. Dolní Dobrouči se vůbec nepovedlo vystoupení v Sopotnici a Mistrovice promarnily v Kerharticích dokonce dvoubrankový náskok, domácí Ondřej Bohunek dokonal ve druhém poločase skvělý obrat. A tak stačilo jediné jarní kolo nejvyšší okresní soutěže a libchavské vedení narostlo na devět bodů.

Krajské fotbalové výsledky: Libišany i Horní Ředice prohrály třígólovým rozdílem

Zajímavé věci se ovšem děly také na dalších stadionech. Rybník vstřelil tři branky, což je na jeho obvyklé poměry v tomto ročníku nevídané číslo, jenže mu to po výsledkové stránce nebylo k ničemu, protože rival z Brandýsa byl ještě produktivnější. A to i co se červených karet týká, nicméně tři body si odvezl. Prvořadou senzaci odpálila tatenická rezerva, které přepustila Albrechticím poslední místo šokující výhrou na umělé trávě na choceňském Parapleti v zápase, v němž všechny branky padly do 25. minuty. Jenom tím mimochodem podtrhla fantastický jarní start tamních fotbalistů, vždyť připomeňme, že áčko v I. B třídě porazilo o víkendu vedoucí Dobříkov.

15. KOLO: Libchavy – Albrechtice 4:1 (2:1). Branky: 21., 26. a 49. Pavlák, 78. Batrla – 22. Mareš. Rybník – Brandýs nad Orlicí 3:4 (1:1). Branky: 43. Kareš z pen., 65. A. Novotný, 73. Petran – 20. a 47. Hajn, 49. Bartoš, 58. L. Novotný. ČK: 0:2 (83. Kubík, 88. Janoušek – asistent trenéra). Kerhartice – Mistrovice 3:2 (1:2). Branky: 44. Pávek, 53. a 59. Bohunek – 13. a 29. D. Stejskal. Sopotnice – Dolní Dobrouč 3:0 (1:0). Branky: 4. Pánik, 62. Vítek, 79. Skalický. Žichlínek – Sruby 3:1 (1:1). Branky: 23. a 54. Antes, 82. Doleček – 41. Zavřel z pen. Choceň B – Tatenice B 2:3 (2:3). Branky: 7. a 12. Pirochta – 15. Šembera, 18. Kučera, 25. Štrbík. Řetová – Lichkov 1:1 (0:1). Branky: 74. Provazník – 41. Kořínek.

Aktuální pořadí:

1. Libchavy 14 11 2 1 53:17 35

2. Dolní Dobrouč 14 8 2 4 44:19 26

3. Brandýs nad Orlicí 14 8 2 4 37:22 26

4. Mistrovice 14 7 4 3 33:19 25

5. Sopotnice 14 7 2 5 30:20 23

6. Žichlínek 14 6 5 3 39:30 23

7. Choceň 14 6 4 4 28:25 22

8. Kerhartice 14 6 3 5 27:33 21

9. Sruby 14 6 2 6 35:22 20

10. Řetová 14 4 2 8 20:36 14

11. Lichkov 14 3 3 8 23:51 12

12. Rybník 14 3 2 9 12:39 11

13. Tatenice B 14 2 3 9 15:39 9

14. Albrechtice 14 1 4 9 13:37 7

Favorité okresní III. třídy po období „zimního spánku“ nezaváhali. Dolní Čermná zásluhou dvougólového Robina Pecháčka zlomila odpor Klášterce nad Orlicí a verměřovickou palebnou kavalerii řídil při suverénní výhře nad Boříkovicemi autor čtyř branek David Ryšavý. Největší pozornost si ovšem v úvodním jarním dějství vysloužilo derby mezi libchavským béčkem a Černovírem. Hrálo se na umělé trávě v Ústí nad Orlicí, kam zavítalo podle oficiálního údaje 230 fanoušků, což je kulisa, jakou by mohly závidět kluby v mnohem vyšších soutěžích. A diváci sledovali duel, který měl náboj a pořádný říz do poslední minuty. Černovír vedl 2:0 a 3:2, výslednou dělbu bodů zajistil libchavský Matěj Němeček pár desítek sekund před závěrečným hvizdem.

15. KOLO: Dolní Čermná – Klášterec nad Orlicí 2:0 (1:0). Branky: 12. a 72. Pecháček. Libchavy B – Černovír 3:3 (2:2). Branky: 25. Kletečka z pen., 28. Provazník, 89. Němeček – 14. Bechynka, 18. Novák, 74. Kalousek. Rudoltice – Helvíkovice 2:2 (2:0). Branky: 32. Knápek, 41. Urban – 54. a 67. Čada. ČK: 0:1 (48. Krejsa). Dolní Třešňovec – FC Jiskra 2008 B 2:2 (2:1). Branky: 18. a 23. Richtr – 17. Ďuriš, 89. Pasker. Verměřovice – Boříkovice 7:1 (4:0). Branky: 7. Kubelka, 12., 14., 23. a 47. Ryšavý, 56. Černohous, 79. Nastoupil – 82. Moravec. Těchonín volný termín.

Zápas Kunvald – Žamberk B byl odložen.

Aktuální pořadí:

1. Dolní Čermná 13 10 1 2 51:27 31

2. Verměřovice 13 9 1 3 43:21 28

3. FC Jiskra 2008 B 13 8 2 3 34:17 26

4. Libchavy B 13 7 3 3 34:26 24

5. Žamberk B 12 6 2 4 24:17 20

6. Helvíkovice 13 6 2 5 44:38 20

7. Černovír 13 5 4 4 39:41 19

8. Rudoltice 13 4 5 4 22:23 17

9. Dolní Třešňovec 13 4 4 5 26:31 16

10. Kunvald 12 4 0 8 24:41 12

11. Boříkovice 13 2 3 8 25:35 9

12. Klášterec nad Orlicí 13 2 3 8 19:45 9

13. Těchonín 12 0 2 10 8:31 2