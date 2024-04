Jednoznačný výsledek poněkud rozčeřil vody okresního fotbalu a naznačil, že libchavský suverén nemusí mít očekávanou jarní cestu za prvenstvím tak snadnou, jak se může na první pohled zdát. Pro Brandýs byla tato výhra pochopitelně velkým počinem a JAROSLAV HANZL měl k představení svého týmu jenom slova chvály. „Postupně jsem začínal věřit, že tenhle zápas zvládneme,“ zdůrazňuje zkušený sedmatřicetiletý fotbalista, dlouholetá opora tamního fotbalového klubu.

Jaký byl souboj s dosavadním suverénem okresního přeboru vašima očima? S čím jste do něho šli?

Do zápasu jsme šli s velkým očekáváním, zda budeme schopni Libchavám konkurovat, ale zároveň s vědomím, že jim máme co vracet z podzimní části sezony, takže jsme byli dobře namotivovaní. Myslím, že jsme podali skvělý týmový výkon, vzadu jsme Libchavy pustili do minima příležitostí a v útoku jsme byli maximálně efektivní. Skvěle nám zachytal i brankář.

Čím se vašemu mužstvu podařilo favorita překvapit? Jaké byly hlavní faktory, které rozhodly o překvapivém výsledku? Dalo by se třeba říci, že vy jste zahráli velmi dobře, zatímco soupeři zápas tolik nesedl?

Z mého pohledu nám pomohl rychlý vedoucí gól a to, že jsme Libchavám nedávali moc prostoru jejich hru rozběhat. Hráli jsme důrazně a nepouštěli soupeře do zakončení. A když už se do něho dostal, tak nás podržel brankář David Hudec. Neřekl bych, že soupeř neměl svůj den, spíš se mu nedařilo nás dostat pod tlak, jak bývá zvyklý, a tím byl nervóznější. Nám se navíc povedl i vstup do druhého poločasu a pak už jsem pomalu začínal věřit, že tenhle zápas zvládneme.