„Od utkání prvního kola proti Černovíru jsme nevěděli, co čekat, jelikož je to nováček soutěže. Nejdříve bych rád určitě vyzdvihl soupeře a jeho fanoušky, kteří přijeli o dvě hodiny dříve a začali se s námi bavit, jako bychom se znali několik let. Navíc přijeli s vlajkami, bubnem i trubkou a po celou dobu zápasu zpívali a fandili, takže se hrálo v opravdu příjemné atmosféře bez jakýchkoli nadávek, což se v dnešní době jen tak nevidí,“ chválil kulisu zápasu boříkovický hrotový útočník.

I když nasázel tři „kousky“, tak úplně spokojen se svým výkonem nebyl. „Zápas mi velmi sedl, i když v prvním poločase jsem mohl skóroval minimálně třikrát a vývoj mohl být úplně jiný. Ale nejdříve jsem si musel naměřit brankovou konstrukci a seřídit kopačky…,“ usmívá se. „Máme velmi mladý tým, je v něm dost lidí, kteří fotbal dlouho nehráli nebo si neprošli žákovskými soutěžemi, ale postupně se vyhrávají, sbírají zkušenosti a je to na dobré cestě,“ dodává.

Není tajemstvím, že na schopnosti ERIKA BOROVIČKY v Boříkovicích spoléhají. Bylo tomu tak v minulém ročníku a, jak se zdá, nejinak tomu bude i v tom aktuálním. „Góly vlastně vznikly tak, že dost sázíme na moji rychlost a přesnost v koncovce. Hrajeme na brejky a na dlouhé balony, které jsem schopen doběhnout. A tak padla první branka. Když jsem poprvé skóroval, tak už sem věděl, že je seřízeno, a k následujícímu přímému kopu se postavil také. Vím, že mám dobrou střelu, i náš trenér říká: „Máš dělo jak prase, střilej!“ Tak jsem si to postavil a natvrdo pod víko to prostě narval, že brankář nestihl ani zvednout ruce. No a ten třetí zásah byl z penalty,“ popisuje Borovička s nadhledem.

Pokutový kop přitom zahrával v 90. minutě, nadto za stavu 2:3, takže bylo jasné, že je to pro mančaft poslední šance, jek z utkání vytěžit alespoň bod. Bylo logické, že vzal zodpovědnost na sebe. „Penalta v tomto časovém úseku není nic příjemného, ale pro mě je to v podstatě hračka. Nervózní jsem vůbec nebyl, jelikož přes prázdniny objíždíme turnaje v malé kopané, udržujeme partu a na těchto akcích se hrají penalty o velký sud. Takže už mám něco nakopáno a jelikož jsem takovou soutěž už i vyhrál, zvýšil jsem počet proměněných penalt v řadě za sebou na šestadvacet,“ pochlubil se třiadvacetiletý fotbalista.

Z výše uvedeného je patrné, že dávat góly ho opravdu baví a bylo tomu tak vždy. „Jak jsem řekl, je pravda, že v podstatě hrajeme na mě a na moji rychlost. Hattricků jsem v mládežnických soutěži měl hromady, někdy i dvojnásobné. Jak zaznělo v Okresním přeboru, čím více gólů dáme, tím více bodů máme. Ale když mám možnost, tak ještě nahrávám mladým klukům, ať mají ze hry také radost,“ říká s úsměvem.

Možná je s podivem, že takový kanonýr, v minulé sezoně mimochodem pátý nejlepší v soutěži, nenastupuje ve vyšší třídě. „V dětství to se mnou vypadalo dost nadějně, chtěli mě i do Letohradu, ale nakonec jsem šel jinou cestou a vybral si hokej. Teď už hraji pro zábavu, pivo a klobásu. Máme dobrou partu, chodíme posedět do hospody a občas si vyjedeme za písničkou. Pokud bych si měl vzpomenout na jeden moment, tak by to byl můj první gól mezi dospělými z pětadvaceti metrů přímo do šibenice v utkání proti Žichlínku,“ zalovil v paměti Erik Borovička.

Potíže boříkovického fotbalu spočítají v tom, že někdy jen těžko skládá sestavu na utkání. „Máme problém s lidmi, scházíme se jen tak tak, doslova kluky prosíme, aby hráli. To je špatně. Chceme hrát dobrý fotbal, mít slušné výsledky a umístit se nějak rozumně. Samozřejmě postup by byl fajn, ale na to je ještě čas. Osobně se budu snažit bojovat o vyšší příčky v pořadí střelců, protože s trenérem máme sázku o sud, takže o motivaci je postaráno,“ slibuje Borovička, že o něm a jeho gólových eskapádách fanoušci neslyšeli naposledy.

V mládežnických kategoriích se doposud začalo hrát v republikových soutěžích a zaskvěli se vysokomýtští mladší dorostenci. V divizním utkání v Čáslavi zvítězili 8:0 a hattrickem se na tomto krásném výsledku podíleli Filip Řehák a Matyáš Šeda.