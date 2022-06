Matěj Pavlovský teprve v dubnu obnovil svoji registraci u FAČRu. V neděli hrál šestý zápas sezony za Babice a rozjel se náramně - 4., 24., 30., 31., 43. a 47. - to je výčet minut, v nichž rozvlnil síť. Celkem se tedy radoval šestkrát.

„Nepovede se to každému, ale zadařilo se mi střelecky. Spoluhráči mi polovinu branek nachystali do prázdné branky, u dalších jsem dostal skvělý pas a utekl obraně. Takže to nebyla jen moje zásluha. Hráli jsme v Náměšti na Hané (kde nyní hrají Odrlice domácí zápasy) a je tam větší hřiště, což mi vyhovuje. Měl jsem ještě další dvě šance, které jsem spálil, ale s úspěšností šest z osmi jsem maximálně spokojený,“ popisoval šestadvacetiletý Pavlovský.

Angažmá v Americe i u Draků

Ten se k velkému fotbalu vrátil přibližně po pěti letech, když naposledy oblékal dres Blatce, a vypadá to, že jej hrát nezapomněl. „Psali mi kamarádi z Babic, tak jsem říkal, že opráším kopačky. Jinak si takhle chodím příležitostně zahrát malou kopanou. Je to suprová letní příprava,“ prozradil Pavlovský.

Jinak se totiž věnuje lednímu hokeji. Hraje krajskou ligu Pardubického a Královéhradcekého kraje za Kohouty z České Třebové, s nimiž letos oslavil prvenství v soutěži. V minulosti působil i v moravskotřebovském Slovanu, hrál mládežnickou extraligu za Olomouc, hokej si vyzkoušel také za oceánem v týmu Dallas Snipers a oblékl také dres šumperských Draků.

„Do Ameriky jsem šel v půlce sezony. Už ani nevím, jak jsem se tam dostal, ale odehrál jsem tam základní část a play-off, kde jsme vypadli ve druhém kole. Zůstal jsem tam ještě asi tři týdny a potom se vrátil, protože jsem zrovna věkem přecházel do mužů a oni tam neměli seniorský tým,“ vracel se k zahraniční štaci.

„Ze Šumperka už jsem šel do kraje, protože jsem začal pracovat a vyplatilo se mi to více, takže ambice už nebyly,“ dodal.

Nyní tak rodilý Šternberák dojíždí přibližně osmdesát kilometrů z Olomouce do České Třebové.

Mistři! Jehnědí v euforii, prvenství má v kapse. Razítko dalo půltuctem

„Strašně mě mrzí, že skončil hokej ve Šternberku, protože jako malý jsem se strašně rád chodil dívat na chlapy a bavilo mě to. Když se bavíme se spoluhráči z okolí Olomouce, tak si říkáme, že by byla paráda hrát ve Šternberku, než dojíždět takovou dálku,“ prozradil.

Právě kvůli hokeji a dojezdové vzdálenosti je pro něj jarní angažmá v Babicích jen „jednorázovka“. „V klubu jsem to řekl a jsou rádi, že jsem přišel alespoň takhle. V hokejové sezoně se to nedá stíhat, čas zabere cesta, tréninky i příprava na ně. Navíc hráváme hokejové zápasy ve středu i neděli,“ objasnil.

Možná jej ale budou spoluhráči kvůli střelecké potenci přemlouvat, aby pokračoval. Šest branek navíc v hokejové kariéře ještě nedal. „V pokročilém věku si nepamatuju, že by se mi něco takového povedlo,“ potvrdil.

Ať už bude v Babicích pokračovat nebo ne, tak bude muset donést minimálně flašku slivovice, kterou do kabiny musí přinést každý, kdo vstřelí hattrick. „V hokeji zase nosíme za hattrick bednu piva,“ uzavřel Matěj Pavlovský s úsměvem.

Také na Ústeckorlicku padaly o víkendu výtečné střelecké výkony. Vojtěch Novotný vstřelil při českotřebovské osmigólové kanonádě v Luži čtyři góly. Lubomír Myšák ze Srubů se podílel rovněž čtyřmi trefami na výhře Srubů nad Dolní Čermnou. Do třetice čtyřbrankovým střelcem byl helvíkovický Roman Špaček v duelku s Boříkovicemi. Rovněž výčet hattricků je úctyhodný: Tomáš Pinkava (Ústí nad Orlicí B), Daniel Boščík (Rudfoltice), Tomáš Richter (Mistrovice), Josef Vondra (Jehnědí) a Josef Kubišta (Sopotnice). Mezi mládežnicky se zaskvěl šestigólový mladší žák Vít Černohous z Jablonného nad Orlicí.