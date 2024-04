/OKRESNÍ FOTBAL/ Ve velkém stylu se během uplynulého fotbalového víkendu předvedl okresní lídr z Libchav. Se soupeřem z Rybníku neměl žádné slitování, pokořil ho dokonce dvouciferným skóre a jeho jediným vážným pronásledovatelem zůstává se šestibodovým mankem Dolní Dobrouč. Ve III. třídě dochází po tomto kole ke střídání stráží na čele tabulky, neboť doposud vedoucí Dolní Čermná utržila na domácí půdě výprask od rezervy FC Jiskra 2008. V závěru článku najdete jako obvykle aktuální výsledky okresních soutěží mládeže.

Fotbalisté Libchav nadále dominují nejvyšší okresní fotbalové soutěži. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Libchavští si po delším čase užili poklidný průběh utkání. Do vedení šli po necelých dvou minutách, skóre především zásluhou produktivní dvojice Petr Pavlák – Ivoš Batrla postupně navyšovali a v závěrečných fázích, kdy soupeř rezignoval, z toho nakonec vzešla „desítka“. A vedoucí celek tabulky svým konkurentům postupně mizí v nenávratnu. Jen Dolní Dobrouč, která díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase přehrála Mistrovice, může ještě reálně pomýšlet na to, že by největšího favorita soutěže prohnala, ten má ale zatím ve svých rukách veškeré trumfy.

Na třetí příčku se nově posunul Žichlínek po bezpečném vítězství nad tonoucími Albrechticemi, ale jeho ztráta na první místo činí dvanáct bodů, což se jeví jako nepřekonatelná propast. Ostatně týmy mezi třetím a osmým místem jsou poskládány v rozmezí tří bodů, což svědčí o vyrovnanosti téhle skupiny, jenže současně o tom, že jejich výkony jsou značně kolísavé a málokdo je schopen dvakrát za sebou vyhrát. Choceňské béčko si nyní doma Na Parapleti poradilo s Lichkovem, Sopotnice dokázat otočit souboj s Brandýsem nad Orlicí, když využila dlouhou početní výhodu. Hostující Kudrna si totiž nechal dát druhou žlutou kartu po necelých deseti minutách hry. Sruby měly co dělat s předposledním tatenickým béčkem, ale znovu se mohly spolehnout na kanonýra Lubomíra Myšáka, které zápas v 78. minutě svým gólem rozhodl.

V závěru tabulky se bodové rozestupy vzhledem k porážkám všech „zainteresovaných“ nikterak nezměnily. Řetová k tomu v Kerharticích nedostala příležitost, neboť rozhodčí Diblík neuznal silně podmáčenou hrací plochu za způsobilou ke hře a tento duel se tak bude dohrávat v náhradním termínu.

19. KOLO: Libchavy – Rybník 10:2 (4:0). Branky: 33., 72., 85. a 88. Pavlák, 38., 54. a 68. z pen. Batrla, 2. Kovář z pen., 26. Žídek, 82. Provazník – 48. a 65. Novotný. Tatenice B – Sruby 1:2 (1:1). Branky: 2. Kittnar – 8. Nováček, 78. Myšák. Žichlínek – Albrechtice 4:1 (3:0). Branky: 14. Stasiowski, 43. Zahradník, 45. Paukert, 90. Doleček – 84. Krystl. Sopotnice – Brandýs nad Orlicí 2:1 (0:1). Branky: 61. Skalický, 87. Jiroušek – 6. Vrabec. ČK: 0:1 (10. Kudrna). Dolní Dobrouč – Mistrovice 2:0 (0:0). Branky: 52. Marek, 89. Šnír. Choceň B – Lichkov 4:0 (1:0). Branky: 11. a 77. Šabata, 47. Gronych, 57. Vatrala.

Odložené utkání: Kerhartice – Řetová.

FC Jiskra 2008 B 35, Dolní Čermná 34 se zápasem k dobru, Verměřovice 34, Žamberk B 32 se zápasem k dobru, Černovír 31. Povážlivě nám houstne boj o dvě vstupenky do nejvyšší okresní soutěže, jen co je pravda… Po minulém týdnu zdecimovaná Čermná se sice ujala proti soupeři z Králík a Červené Vody vedení, jenže v dalším průběhu úřadoval soupeř, který i bez svého kanonýra Jakuba Paskera (jeho roli zdárně převzal Miroslav Bednář) vývoj rázně překlopil na svoji stranu, což pro něj znamenalo posun do čela tabulky. Mimochodem Dolní Čermná bude mít svoji roli ve zbytku ročníku ztíženou i tím, že další zápasy odehraje v Albrechticích, neboť její areál projde rekonstrukcí.

Favoritům se jinak v tomto kole dařilo. Verměřovice si bezpečně poradily s Kunvaldem, žamberské béčko nepřipustilo překvapení v Těchoníně a Černovír se vyrovnal s absencí distancovaných hráčův Rudolticích, kde měl po celé utkání navrch. Na sobotní počin áčka navázala libchavská rezerva, dvouciferný výsledek z toho sice nebyl, ale moc k němu nescházelo.

19. KOLO: Těchonín – Žamberk B 1:3 (0:3). Branky: 68. P. Černohous – 7. a 39. Pavelka, 28. Anikieiev. Rudoltice – Černovír 2:5 (0:3). Branky: 49. Urban, 86. vlastní (Zahradník) – 26., 60. a 74. Hartman, 2. Svatoš, 35. Bechynka. ČK: 1:0 (70. M. Černohous). Verměřovice – Kunvald 3:0 (2:0). Branky: 24. a 36. J. Sklenář, 75. Toman. ČK: 1:0 (89. P. Černohous). Dolní Čermná – FC Jiskra 2008 B 1:6 (1:2). Branky: 12. Mar. Bednář – 28., 47. a 79. Mir. Bednář, 13. Roček, 57. Vágner, 89. Ptáček. Libchavy B – Dolní Třešňovec 8:1 (5:0). Branky: 7. Paukert, 13. Dvořák, 18. Kletečka z pen., 38. Hrabovský, 43. Kopfštein, 49., 57. a 59. Provazník – 65. Mizerák. ČK: 0:1 (81. Štarman). Klášterec nad Orlicí – Boříkovice 1:1 (0:1). Branky: 64. Honzák z pen. - 7. Urbášek z pen. ČK: 1:0 (7. Nekoranec). Helvíkovice volný termín.

Okresní soutěže mládeže