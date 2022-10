A také vítězství domácích, kteří odehráli skvělý první poločas, kdy jim vyšlo všechno, na co sáhli, a silné českotřebovské béčko to odneslo pěti míči ve své síti. Po změně stran však přišlo zauzlení hladké mistrovické cesty ke třem bodům, protože rezerva do rozmezí 67. a 75. minuty vtěsnala čtyři branky. Najednou to bylo 6:4 a zase bylo o co hrát, domácí však odrazili soupeřovu snahu další trefou a dokráčeli pro cennou výhru. Na posun do čela tabulky jim to ale po tomto kole nestačilo, neboť o den později úřadovala Dolní Dobrouč. Nejlépe střílející celek dosavadního průběhu soutěže zvládl těžkou zkouškou proti Srubům, v jejichž barvách se sice opět dvakrát prosadil produktivní Myšák, ale proti němu domácí postavili čtyři různé střelce svých čtyř gólů. Zůstávají tedy bez porážky, stejně jako choceňská rezerva, která si přesvědčivě poradila s Verměřovicemi. A ty klesly na samotné dno.