Opona jarního okresního fotbalu letí nahoru. Hraje se o postup i udržení

OKRESNÍ FOTBAL: O víkendu je na programu úvodní jarní dějství okresních fotbalových soutěží mužů. Na jejich konci budou v červnu známy jednak dva postupující celky ze III. třídy do přeboru, dál přeborník Ústeckoorlicka s právem postupu do krajské I. B třídy a také týmy, které se budou muset smířit se sestupem z okresu do trojky.

Ilustrační foto. | Foto: Milan Stehura