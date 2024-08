V osmi dvojicích lze najít větší či menší favority. V akci budou i dva účastníci III. třídy z Verměřovic a Libchav, úspěch některého z nich by byl překvapením, které však na druhou stranu rozhodně není dopředu vyloučeno. O premiéru mistrovské kopané na Ústeckoorlicku se postará páteční předehrávka Rybníku proti Sopotnici. Obhájce pohárové trofeje Žichlínek se na začátek nového ročníku vydá do Červené Vody k zápolení s rezervou FC Jiskra 2008. Zajímavý střet se chystá do Kerhartic, kde po sestupu z I. B třídy čeká konfrontace s okresním fotbalem na Sloupnici.

Každé utkání musí mít svého vítěze, takže v případě nerozhodného výsledku po 90 minutách bude následovat rozstřel ze značky pokutového kopu. Druhé kolo má stanovený úřední termín na středu 25. září.