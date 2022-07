Drumel autoškola okresní přebor II. třídy. Tři týmy ze soutěže oproti předešlému ročníku z nejvyšší okresní soutěže odešly, tři je nahradily. Přeloženo do konkrétní reality: Jehnědí postoupilo do I. B třídy, Rudoltice a Klášterec nad Orlicí sestoupily do trojky. Jejich místa obsadily Žichlínek, který se do okresu vrátil po několikaleté anabázi v kraji, a choceňská rezerva s Kerharticemi, jež si vybojovaly postup ze III. třídy. Oba nováčci si svoji premiéru odbudou 13. a 14. srpna na domácí půdě, když Kerhartice přivítají Mistrovice a Choceň vyzve Brandýs nad Orlicí. Žichlínek ochutná okresní fotbalový chleba nejprve v České Třebové. Další dvojice pro premiérové dějství jsou následující: Verměřovice – Dolní Dobrouč, Albrechtice – Sopotnice, Rybník – Řetová, Dolní Čermná – Sruby. Na podzim se odehraje 13 kol, tedy bez jarní předehrávky.