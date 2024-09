OKRESNÍ PŘEBOR

Když po minulé sezoně opustily vody nejvyšší okresní soutěže dva tehdy nejlepší celky, tedy Libchavy a Dolní Dobrouč, spekulovalo se mezi fotbalovou veřejností v regionu o tom, kdo by tak mohl zaujmout jejich místo. Jméno Sruby mezi zvažovanými favority v žádném případě nescházelo, tím spíše, že se posílily o některá známá a zajímavá regionální fotbalová jména. Že však rozjedou soutěž takhle famózně, to předpokládal málokdo.

V tuhle chvíli má na kontě nikoli pět, ale šest vítězství, protože si předehrály zápas 7. kola proti Kerharticím (5:1) a konkurenci doslova drtí. Aktuální brankový poměr 32:7 dokazuje, že soupeře suverénně válcuje svoji ofenzivní silou, na jejímž konci je neudržitelný Lubomír Myšák, jenž má našlápnuto k nevídaným střeleckým číslům (aktuálně 19 branek!). Není to však jenom o něm a je otázka, kdo z rivalů bude schopen dosavadního suveréna alespoň vážněji potrápit. Zatím se to povedlo jenom Žichlínku, který přišel o remízu minutu před koncem.

Nejen Sruby se ovšem v první polovině podzimní části prezentovaly dobrou formou. Průběžně druhé Mistrovice zatím prohrály jenom jednou a s nejpevnější obranou v soutěži potvrzují svoji dlouhodobou výkonnost. Zato třetí umístění Rybníku je malou senzací, vždyť připomeňme, že nebýt shody okolností, tak by v červnu sestoupil. Někdy však právě taková přízeň osudu mužstvo nakopne a zda se, že je to právě rybnický případ, udivující je především nebývalé střelecké probuzení. Uvidíme, zda bude trvalejšího rázu.

Relativní spokojenost se vstupem do sezony může panovat v Sopotnici a určitě také v Řetové, mimochodem vedle Srubů dalším dosud neporaženým družstvem s třemi remízami na kontě. Následuje žamberské béčko, teď nejlepší z nováčků okresního přeboru, a horní polovinu tabulky uzavírá Žichlínek. To je tým, jenž by asi rád myslel výše, vždyť mimo jiné dokázal jako jediný porazit Mistrovice, jenže současně se nedokáže vyvarovat výpadků podobných nezdaru v Lichkově.

A potom tady máme celky, v jejichž zápasové bilanci převažují porážky. Více se zatím čekalo od nevyrovnaně hrajícího Brandýsa nad Orlicí, ani Sloupnice po sestupu z krajské I. B třídy nikterak nezáří a z výhry se radovala pouze v jediném případě. Což ostatně platí i pro další trojlístek: Kerhartice, dalšího nováčka FC Jiskra 2008 B a Lichkov. Pro všechny tyhle kluby shodně platí, že body kutají o poznání složitější, než samy na startu ročníku očekávaly. I když třeba Lichkov nedávným skalpem Žichlínku naznačil, že nemusí být tak zle.

A zbývají dva mančafty, pro něž je vítězství zatím nedosažitelnou metou. Hodně to překvapuje u choceňské rezervy, která byla zvyklá hrát v úplně jiných patrech, podzim jí však zatím vůbec nevychází a že právě ona disponuje nejméně úderným útokem ze všech čtrnácti přeborových účastníků, to je skoro k nevíře. A poslední Černovír, ten se dosud jen těžko porovnává s kvalitou vyšší soutěže, zejména jeho defenziva má značné potíže čelit soupeřům a nezbývá tam než doufat, že to bude s přibývajícími koly a zkušenostmi lepší.

III. TŘÍDA

Čtyři úvodní kola ukázala, že okresní trojka by mohla mít stejného vládce, jakým jsou Sruby o soutěž výše. Dolní Čermná bombardovala soupeře podobným stylem, ale ouha, přišel zdánlivě nenápadný výjezd do Boříkovic a rázem bylo po vítězné sérii. Což má za následek, že další dva rivalové se Čermné dokázali zachytit.

Řeč je o Verměřovicích, „Turci“ zdárně pokračují tam, kde na jaře skončili, tedy na předních pozicích, a jsou na tom vlastně ještě lépe než lídr, neboť mají za sebou volný termín a jsou bodově stoprocentní. A také libchavské béčko zatím jede jako dobře promazaný stroj, který se paradoxně rozjel poté, co dostal v prvním kole od Verměřovic „sedmičku“.

Kdo dál by se mohl připojit k elitnímu trojlístku? Proč ne například zmíněné Boříkovice, to by však potřebovaly takový výkon jako proti Čermné opakovat častěji. Páté Albrechtice mají vinou debaklu v Libchavách záporné skóre, ale pozor, na jejich kontě se skví tři výhry, takže budou mít na téma bojů v popředí co říci.

Další pozice obsazují celky trpící na nekonzistentnost výkonů a střídání lepších představení s horšími, což se týká zejména Dolního Třešňovce či Rudoltic. A zbývají týmy, pro něž je každé vítězství svátkem, což ani tak nepřekvapuje u Kunvaldu, zato v případě Helvíkovic registrujeme výsledkový pokles.

Protože v zatím posledním odehraném kole si Klášterec s Těchonínem podělily ve vzájemném střetnutí po bodu, tak jednou z dalších zajímavých otázek zbytku podzimu bude, zda se některý z outsiderů vysněné výhry přece jen dočká.