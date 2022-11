Okresní fotbal: Na čele soutěží tlačenice, bojovat se bude do posledního kola

OKRESNÍ FOTBAL: To bude panečku podzimní finále okresních fotbalových soutěží! V přeboru je elitní trojice natěsnána do rozmezí jediného bodu, v trojce je to v popředí tabulky před závěrečným dějstvím rovněž nahečmáno nebývale nahusto.

Ilustrační foto. | Foto: Milan Stehura